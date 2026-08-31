مقام مستعفی دولت ترامپ: آمریکا از خاورمیانه خارج شود

جوان آنلاین: کنت که ماه مارس در اعتراض به جنگ ایران استعفا داد بامداد دوشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ما همین الان به اهدافی در جزیره لارک حمله کردیم، ایران پاسخ خواهد داد. اگر می‌خواهیم چرخه تشدید تنش را کنترل کنیم و جنگ را تسریع نکنیم، باید نیروهای خود را از منطقه خارج کنیم.

به گزارش ایرنا، وی افزود: اگر ایران نیروهای آمریکایی را بکشد، ما دوباره به جنگ با شرایط ایران کشیده خواهیم شد. نیروها خارج شوند. ریسک را محدود کنید. بر فشار اقتصادی و دیپلماسی تمرکز کنید.

روابط عمومی سپاه پادسداران انقلاب اسلامی با صدور اطلاعیه‌ای یکشنبه شب در بیانیه‌ای اعلام کرد: دشمن آمریکایی - صهیونی بار دیگر بر مبنای استیصال خود در حل مشکلات داخلی و کاهش اعتبارش در بین کشورهای منطقه به دنبال احیای نقش شوم خود و توجیه افکار عمومی، در اقدامی تجاوزکارانه، با حمله به جزیره لارک منجر به شهادت و مجروحیت تنی چند از رزمندگان و هموطنانمان شد.

این بیانیه افزود: این اقدام توسط فرزندان ایران اسلامی پاسخ داده خواهد شد و تنبیه متجاوز را به دنبال خواهد داشت.