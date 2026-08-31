سیاستمدار عراقی: تهدید تروریسم همچنان پابرجاست

یک سیاستمدار مستقل عراقی ضمن تاکید بر اینکه پرونده سلاح در این کشور موضوعی داخلی است که باید بدون دخالت خارجی حل و فصل شود، از خط مشی مقاومت و شروطش حمایت و اعلام کرد: تهدید تروریسم علیه عراق همچنان پابرجاست.

جوان آنلاین: « ابومیثاق المساری » سیاستمدار مستقل عراقی اعلام کرد که شروط گروه‌های مقاومت در مورد تنظیم یا حصر سلاح‌ به ویژه با توجه به اصرار مداوم آنها بر خروج کامل نیروهای آمریکایی از خاک عراق، ناشی از احساس مسئولیت آنها در قبال عراق است.

به گزارش ایرنا، المساری گفت: گروه‌های مقاومت اقدامات و فداکاری‌های خود را به یک منطقه جغرافیایی خاص یا یک چارچوب فرقه‌ای یا مذهبی محدود نمی‌کنند، بلکه عراق را به عنوان یک وطن واحد می‌بینند. این امر به وضوح در طول جنگ علیه سازمان تروریستی داعش نشان داده شد، زمانی که مردم مرکز و جنوب عراق فداکاری‌های عظیمی برای آزادسازی موصل و مناطق غربی کشور انجام دادند.

وی افزود: عراقی‌ها نمی‌توانند به یک بازه زمانی خاص برای بحث در مورد مسئله سلاح محدود شوند، زیرا این یک موضوع داخلی است و آنها می‌توانند در هر زمان و تحت هر شرایطی برای بحث در مورد سلاح به عنوان یک موضوع داخلی، بدون دخالت هیچ طرف یا نهاد خارجی، تشکیل جلسه دهند.

المساری گفت: ۳۰ سپتامبر (هشتم مهر) مهلت الزام‌آوری برای عراق برای بحث در مورد مسئله سلاح نیست.این تاریخ را می‌توان به عنوان یک نقطه عطف مهم ملی در نظر گرفت، زیرا نشان‌دهنده خروج آخرین حضور نظامی آمریکا از عراق است. پس از آن، بحث در مورد مسئله سلاح می‌تواند ادامه یابد.

او با اشاره به اقدامات الحشد الشعبی و مقاومت علیه تکفیری ها نیز افزود: گروه‌های مقاومت، تحرکات هسته‌های تروریستی خفته پراکنده در مناطق مختلف عراق را شناسایی کرده‌اند که منتظر فرصت‌هایی برای تجدید قوا و انجام عملیات علیه کشور هستند، همانطور که در سال ۲۰۱۴ اتفاق افتاد. بنابراین، تهدید تروریسم همچنان پابرجاست و ضروری است که نقش مقاومت نادیده گرفته نشود.

وی بیان کرد: تهدید تروریسم یک تهدید موجودیتی برای عراق است و نمی‌توان آن را نادیده گرفت یا به عنوان یک پرونده بسته شده با آن برخورد کرد.

گفتنی است که نیروهای الحشد الشعبی عراق یکم شهریور جاری حمله عناصر گروه تروریستی داعش به یکی از مواضع خود در شهرستان طوزخورماتو در شرق استان صلاح‌الدین را دفع و تروریست‌ها را وادار به عقب‌نشینی کردند.