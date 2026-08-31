یک سیاست‌مدار عراقی از توطئه خطرناک امنیتی خبر داد که سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی(موساد ) باهدف خدشه واردکردن به روابط حسنه ایران و عراق به دنبال آن است.

جوان آنلاین: «احمد عبدالستار الصالحی» عضو ائتلاف سیاسی الانبار عراق در مورد جزئیات این توطئه صهیونیستی گفت: صهیونیست ها در پی ایجاد مشکلات بین دو کشور و گسترش هرج و مرج برای بی‌ثبات کردن امنیت و ثبات عراق هستند.

به گزارش ایرنا، وی بیان کرد: موساد در حال حاضر در راستای بی‌ثباتی و گسترش هرج و مرج در عراق و ایران از طریق ابزارهای مختلفی حرکت می کند که در خدمت منافع دشمن صهیونیستی است.

الصالحی تصریح کرد: موساد قصد دارد پس از شکست حملات صهیونیستی-آمریکایی برای بی‌ثبات کردن ایران از داخل، عملیاتی را در عراق انجام دهد و آن را به ایران نسبت دهد تا بین دو ملت دشمنی ایجاد کند.

الصالحی گفت: دستگاه جاسوسی رژیم صهیونیستی در راستای نفوذ در نهادهای امنیتی در ایران و عراق تلاش می‌کند تا هرج و مرج را در دو کشور با اهداف معلوم، گسترش دهد.