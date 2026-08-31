نقض آتش بس در نوار غزه؛ حمله توپخانه ای رژیم صهیونیستی به خان یونس

جوان آنلاین: خبرگزاری شهاب گزارش داد: نیروهای اشغالگر اسرائیلی بامداد امروز دوشنبه با نقض آتشبس، با آتش توپخانه و قایقهای توپدار، مناطقی را در جنوب نوار غزه هدف قرار دادند.
خبرنگار خبرگزاری شهاب گزارش داد که یک فلسطینی بر اثر حمله تانکهای اسرائیلی به برجهای شهرک «حمد»، در شمال غربی خان یونس، واقع در جنوب نوار غزه ، زخمی شد.
بر اساس گزارش این رسانه فلسطینی؛ در جنوب نوار غزه، توپخانه رژیم اشغالگر، مناطقی در غرب رفح را نیز گلولهباران کرد.
توپخانه ارتش اشغالگر همچنین مناطق جنوب شرقی «دیر البلح» را هدف قرار داد و همزمان با آن، نظامیان اسرائیلی به فلسطینی ها در مناطق مختلف مرکز نوار غزه حمله کردند.
در اردوگاه آوارگان «البریج»، واقع در مرکز نوار غزه، خودروهای اسرائیلی به طور متناوب به سمت مناطق شمالی اردوگاه شلیک کردند، در مناطق شرقی اردوگاههای پناهندگان «البریج» و «المغازی» نیز خودروها و پهپادهای اسرائیلی، مردم را هدف قرار دادند.
در شهر غزه نیز قایقهای توپدار اسرائیلی چندین گلوله به سمت ساحل جنوبی شهر شلیک کردند.
این اقدامات در حالی صورت میگیرد که نیروهای اشغالگر علیرغم توافق آتشبسی که از اکتبر ۲۰۲۵ به اجرا درآمده است، به حملات خود ادامه میدهند.
طبق اعلام وزارت بهداشت غزه، شمار شهدای غزه از زمان اجرای این توافق به یک هزار و ۳۱۸ شهید افزایش یافته است، در حالی که شمار زخمیها به چهار هزار و ۳۷۵ نفر رسیده است، علاوه بر این ۸۱۵ پیکر شهدا نیز از زیر آوار خارج شده است.
بر اساس آخرین آمار، از آغاز تجاوز اسرائیل به نوار غزه در اکتبر ۲۰۲۳ میلادی، ۷۳ هزار و ۴۵۴ نفر شهید و ۱۷۴ هزار و ۴۸۶ نفر زخمی شده اند، این در حالی است که پیکر شمار زیادی از شهدا همچنان زیر آوار و در خیابانها هستند، زیرا آمبولانسها و تیمهای دفاع مدنی قادر به دسترسی به آنها نیستند.