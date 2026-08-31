هدف «بن گویر» از تشدید اقدامات علیه اسیران فلسطینی، بهره بردای انتخاباتی است

جوان آنلاین: «ریاض الاشقر» مدیر مرکز مطالعات اسرای فلسطین با اشاره به تداوم اقدامات تحریک آمیز وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی علیه اسیران فلسطینی گفت: «ایتامار بن گویر» وزیر افراطی صهیونیستی بر اساس ذهنیت جنایتکارانه خود به اقدامات تحریکآمیز در زندانهای اشغالگران ادامه می دهد و قدرت خود را برای اسیران زن و مرد بیدفاع به نمایش میگذارد تا جایگاه انتخاباتی خود را تقویت کند.
وی هشدار داد که بن گویر احتمالاً با نزدیک شدن به انتخابات کنست (۵آبان)، اقداماتش علیه اسیران را به طور گستردهتری تشدید خواهد کرد تا رأیدهندگان اسرائیلی را به خود جلب کند و محبوبیت خود را به حساب رنج زندانیان افزایش دهد.
الاشقر تاکید کرد: بن گویر با نادیده گرفتن هشدارها، به تحرکاتش علیه زندانیان ادامه داده و این بار اسیران زن را هدف قرار داده است. او به شیوهای وحشیانه به زندان «دامون» حمله کرد و با نمایشهای بیارزش و رفتار جنایتکارانه خود از همه خطوط قرمز عبور کرد؛ همه این اقدامات او بخشی از مبارزات سیاسی همزمان با نزدیک شدن به انتخابات است.
وی گفت: حمله بن گویر به اسیران زن جدا از رویکرد کلی کابینه اشغالگر نسبت به زندانیان زن و مرد، از جمله شکنجه و محرومیت آنان از حقوقشان نیست. این امر زندانها را به جهنم تبدیل کرده و منجر به مرگ ۹۱ اسیر در کمتر از سه سال شده است.
او با اشاره به اقدامات بن گویر از زمان روی کار آمدن به عنوان وزیر امنیت داخلی اشغالگران بار دیگر هشدار داد که وی به عنوان یک وزیر افراطی با نزدیک شدن به انتخابات به تجاوز خود علیه اسیران زن و مرد ادامه خواهد داد و انتظار میرود که جنایات خود علیه آنها را حتی تشدید کند.
الاشقر تصریح کرد: مسئله اسیران در حال عبور از بحرانیترین مرحله خود است، زیرا بن گویر و کابینه اشغالگر حامی او در تلاشند تا اقدامات تنبیهی استثنایی در قبال اسیران را به یک سیاست و قانون دائمی، تثبیتشده و تغییرناپذیر تبدیل کنند. این امر تثبیت اصول سرکوب، شکنجه و مرگ را تضمین میکند و به اشغالگران آزادی عمل بیشتری برای ادامه جنایاتشان میدهد.
او از جامعه بینالمللی و نهادهای حقوق بشری و بشردوستانه خواست تا فوراً برای نجات اسیران و متوقف کردن تشدید مداوم اقدامات بن گویر برای تثبیت و مشروعیت بخشیدن به جنایات هدفمند علیه اسیران، مداخله کنند.
گفتنی است که ایتامار بن گویر، در جریان بازدیدش از سلولهای زندانیان زن فلسطینی، مسؤولیت مستقیم محدودیتهای اعمال شده بر اسیران فلسطینی را پذیرفت و با لحنی کنایه آمیز رضایت خود را از این وضعیت ابراز کرد.
در ویدئویی که بن گویر روز یکشنبه در حساب کاربری خود در پلتفرم X منتشر کرد، یک زندانی زن فلسطینی دیده میشود که مجبور میشود با بن گویر در مورد شرایط بازداشتش صحبت کند، او در این ویدیو اظهار کرد که «شرایط اینجا بسیار بد است و ما زنان از هیچ حق ویژهای مانند مایحتاج شخصی برخوردار نیستیم، این سومین روز بدون دوش گرفتن است، هیچ گونه خدمات درمانی دریافت نمیکنیم و لباسهایمان کثیف است.» در مقابل بن گویر با کنایه به او پاسخ داد: «شرایط خوبی که در زندانها وجود داشت، تمام شد.»
بن گویر در حالی چنین ادعایی را مطرح کرد که گزارشهای متعدد عبری و عربی درباره شکنجه سیستماتیک اسیران فلسطینی در زندانهای رژیم صهیونیستی منتشر شده است.
این چهره افراطی کابینه رژیم صهیونیستی در ادامه نیز با غرور گفت: «این وضعیت فعلی است و من مستقیما مسؤول همه چیز هستم و از این شرایط رضایت دارم.»
در ادامه ویدیو زمانی که این اسیر زن درخواست بهبود شرایط بازداشت را کرد، بن گویر با درخواست او مخالفت کرد.
این اولین باری نیست که بن گویر برای تمسخر اسیران فلسطینی از سلولهای آنها بازدید میکند، او اوایل ماه جاری نیز در یکی از زندانهای اسرائیلی در پاسخ به یک اسیر زن که از شرایط بد بازداشت و کمبود مایحتاج اولیه شکایت داشت، گفت: «زندان هتل نیست».
او از زمان تصدی سمت خود در اواخر سال ۲۰۲۲، شرایط اسیران فلسطینی را دشوارتر کرده است از جمله اینکه گرسنگی دادن، اهمال پزشکی، شکنجه و حبس انفرادی را تشدید کرده است.
طبق گزارشهای نهادهای حقوق بشری، در حال حاضر نزدیک به ۹۵۰۰ فلسطینی در زندانهای رژیم صهیونیستی نگهداری میشوند که ۹۴ تن از آنها زن و بیش از ۳۵۰ تن دیگر از آنها کودک هستند و در معرض گرسنگی، شکنجه و بیتوجهی پزشکی قرار دارند.