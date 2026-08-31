نماینده دائم سابق پاکستان در سازمان ملل با اذعان به تکرار اشتباهات راهبردی دولت ترامپ در قبال تهران و محدودیت‌های نظامی ایالات متحده در جنگ خاورمیانه افزود: جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران نیز همانند تجاوزگری آمریکا به شکست منجر خواهد شد.

جوان آنلاین: خانم «ملیحه لودهی»، دیپلمات کهنه‌کار پاکستان، طی یادداشتی با عنوان «یک استراتژی شکست‌خورده دیگر؟» نوشت که مسئولان ایرانی گفته‌اند نمایش تحریم‌های آمریکا هیچ محتوای جدیدی برای آنان نداشته و تهران، مثل سابق، متناسب با اقدامات قهری واشنگتن مقابله‌به‌مثل خواهد کرد.

وی نوشت: اعلان جنگ اقتصادی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، علیه ایران احتمالاً نتیجه معکوس خواهد داشت؛ همان‌طور که کمپین تجاوزگری او نتوانست ایران را مجبور به تسلیم کند. این اقدام همچنین محدودیت‌های گزینه‌های نظامی ایالات متحده را آشکار کرد.

سفیر پیشین پاکستان در واشنگتن و لندن تأکید کرد: اقدامات ناموفق رئیس‌جمهور آمریکا نشان‌دهنده ناامیدی فزاینده وی از جنگی عمیقاً نامحبوب در کشورش بود.

نماینده دائم سابق پاکستان در سازمان ملل افزود: گنده‌گویی‌های مأموران ترامپ به جایی نرسیده و آنان هیچ کاری نتوانستند علیه ایران یا شرکای تجاری آن انجام دهند؛ این یعنی واشنگتن مجبور شده که درهای کاهش تنش را همچنان باز نگه دارد.

وی نوشت: جمهوری اسلامی ایران بیش از چهار دهه تحت تحریم‌های متعدد ایالات متحده بوده و از آن عبور کرده است . همچنین این اولین باری نبود که ترامپ شرکای تجاری ایران را هدف قرار می‌داد. قبل از شروع جنگ، او تعرفه‌هایی را برای کشورهایی که با ایران روابط تجاری داشتند، اعلام کرد. این طرح با شکست مواجه شد و خیلی زود با حمله نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران از بین رفت.

ملیحه لودهی در پایان نوشت: آنچه واضح به نظر می‌رسد این است که امید دونالد ترامپ به اینکه قدرت مالی آمریکا او را بر ایران پیروز کند، به همان اندازه استفاده او از گزینه نظامی، بیهوده خواهد بود.