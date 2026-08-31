تیلور گرین: ترامپ باید بابت کشتار کودکان میناب عذرخواهی کند

جوان آنلاین: مارجری تیلور گرین، نماینده سابق کنگره آمریکا از حزب جمهوریخواه و حامی سابق دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا در مصاحبه با شبکه آمریکایی پیبیاس گفت: ترامپ باید به خاطر خیانت به وعدههای انتخاباتیاش عذرخواهی کند.
وی درباره جنایات آمریکا علیه مردم ایران نیز گفت: ترامپ باید از والدین کودکانی که در مدرسهای در ایران بمب روی سرشان ریخته عذرخواهی کند.
این حامی سابق ترامپ از تحقیر زنان توسط ترامپ انتقاد کرد و افزود: شما رئیس جمهوری دارید که دائما زنان را تحقیر میکند. او دائما به زنان حمله میکند و این چیزی است که فکر میکنم زنان از آن خیلی خسته شدهاند.
تیلور گرین افزود: ترامپ قطعا باید از من عذرخواهی کند. او باید از خیلیها عذرخواهی کند. او باید از آن زن مطبوعاتی که او را خوک خطاب کرده بود عذرخواهی کند. او باید از افراد بیشماری عذرخواهی کند.