شهادت «ابوعبیده» نتوانست مسئله فلسطین را به حاشیه براند

کمیته‌های مقاومت فلسطین در بیانیه‌ای تاکید کرد که شهادت «ابوعبیده» نتوانست پیام و روایت او درباره مسئله فلسطین را به حاشیه براند و مسئله فلسطین همچنان در کانون توجه قرار دارد.

جوان آنلاین: کمیته‌های مقاومت فلسطین در بیانیه‌ای اعلام کرد که در نخستین سالروز شهادت ابوعبیده سخنگوی گردان‌های عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش حماس، نقش او به‌عنوان یکی از صداهای شناخته‌شده فلسطین و مقاومت در جریان جنگ را یادآوری می‌کند.

در این بیانیه آمده است که هدف قرار دادن ابوعبیده نتوانست پیام و مواضعی را که او نمایندگی می‌کرد، خاموش کند و مسئله فلسطین همچنان علی‌رغم تلاش‌ها برای به حاشیه راندن آن، در صحنه باقی مانده است.

کمیته‌های مقاومت فلسطین، میراث ابوعبیده را فراتر از یک یادبود دانست و آن را بخشی از گفتمان آگاهی، پایداری و مقاومت جامعه فلسطینی توصیف کرد.

در پایان این بیانیه ضمن تجدید یاد ابوعبیده و دیگر شهدا، بر تداوم تلاش فلسطینیان برای دستیابی به آزادی، حق بازگشت و حقوق ملی خود تأکید شد.