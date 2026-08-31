شهادت «ابوعبیده» نتوانست مسئله فلسطین را به حاشیه براند

جوان آنلاین: کمیتههای مقاومت فلسطین در بیانیهای اعلام کرد که در نخستین سالروز شهادت ابوعبیده سخنگوی گردانهای عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش حماس، نقش او بهعنوان یکی از صداهای شناختهشده فلسطین و مقاومت در جریان جنگ را یادآوری میکند.
در این بیانیه آمده است که هدف قرار دادن ابوعبیده نتوانست پیام و مواضعی را که او نمایندگی میکرد، خاموش کند و مسئله فلسطین همچنان علیرغم تلاشها برای به حاشیه راندن آن، در صحنه باقی مانده است.
کمیتههای مقاومت فلسطین، میراث ابوعبیده را فراتر از یک یادبود دانست و آن را بخشی از گفتمان آگاهی، پایداری و مقاومت جامعه فلسطینی توصیف کرد.
در پایان این بیانیه ضمن تجدید یاد ابوعبیده و دیگر شهدا، بر تداوم تلاش فلسطینیان برای دستیابی به آزادی، حق بازگشت و حقوق ملی خود تأکید شد.