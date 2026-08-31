جوان آنلاین: دونالد ترامپ، در گفتگو با شبکه فاکسنیوز، با مطرح کردن ادعاهای تند و چالشبرانگیز درباره برنامه هستهای ایران، مدعی شد که دستیابی تهران به سلاح هستهای میتواند منجر به نابودی کامل منطقه و تهدید مستقیم امنیت آمریکا و اروپا شود.
ترامپ مدعی شد که ایران هدف خود را کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله امارات، بحرین و کویت قرار داده است و در ادامه با اشاره به خطرات احتمالی سلاح هستهای ادعا کرد: «اگر ایران سلاح هستهای داشت، تقریباً تمام خاورمیانه از بین میرفت و اسرائیل قطعاً نابود میشد.»
وی همچنین مدعی شد که در صورت دستیابی ایران به توانمندی هستهای، ایالات متحده، اروپا یا مناطق دیگر جهان، هدف بعدی این کشور خواهند بود.
ترامپ با بیان این که «نمیتوان اجازه داد ایران به سلاح هستهای دست یابد»، تاکید کرد که آمریکا باید برای جلوگیری از استفاده ایران از این سلاح علیه اسرائیل، کشورهای منطقه و خود آمریکا، در خاورمیانه مداخله میکرد.
ادعای کنترل بر تنگه هرمز و رفع مینها
ترامپ در بخشی دیگر از این گفتگو، با اشاره به تنشهای دریایی، مدعی شد که آمریکا با مهار ایران، کنترل تنگه هرمز را در دست خواهد گرفت. وی گفت: «به محض اینکه در جنگ پیروز شویم، کنترل تقریباً کامل بر تنگه هرمز خواهیم داشت.»
وی همچنین با ادعای کنترل بر مسیرهای کشتیرانی، تصریح کرد: «اگرچه ایران میتواند مایه دردسر باشد، اما ما کنترل تنگه هرمز را در اختیار داریم و تمامی مینها را از این مسیر پاکسازی کردهایم. ما این کار را با کمک بسیار محدود کشورهای دیگر انجام دادیم.»
انتقاد از متحدان و هزینههای نظامی
ترامپ با انتقاد از رویکرد برخی متحدان آمریکا، از جمله اعضای ناتو و کره جنوبی، اظهار داشت: «ما میلیاردها دلار برای کمک به ناتو و کشورهایی مانند کره جنوبی هزینه میکنیم، اما وقتی ما درخواست کمک کردیم، آنها از پاسخگویی خودداری کردند.»
وی تاکید کرد که آمریکا نمیتواند به حمایت از چنین متحدانی ادامه دهد.
ترامپ در ادامه گفت و گوی خود با فاکس نیوز ادعا کرد : ایران به دلیل محاصره بنادر و فشار مالی به یک کشور شکست خورده تبدیل شده است.
وی در یک ادعای باطل دیگر، گفت: جزیره خارک ایران کاملاً ویران و به تلی از خاک تبدیل شده است.