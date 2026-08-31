نگرانی رژیم صهیونیستی از پیوستن یک کشور دیگر به توافقنامه مکه

یک روزنامه صهیونیستی با انتشار گزارشی نگرانی خود را نسبت به پیوستن مصر به توافقنامه مکه ابراز کرد.

جوان آنلاین: روزنامه صهیونیستی اورشلیم پست گزارش داد که احتمال افزایش کشورهای عضو توافقنامه دفاعی مکه و پیوستن مصر به آن می تواند پیامدهای منطقه ای علیه رژیم صهیونیستی داشته باشد.

بر اساس این گزارش که با تیتر «اگر ایران، مصر و بنگلادش به توافق مکه بپیوندند چه خواهد شد؟» منتشر شده، افزایش کشورهای عضو تنها به معنی گسترش این توافق نخواهد بود بلکه جغرافیای آن و وزن سیاسی و نظامی اش نیز به صورت قابل توجهی گسترش پیدا خواهد کرد.

اویر وینتر پژوهشگر مرکز پژوهش های امنیت داخلی رژیم صهیونیستی تاکید کرد که مصر همچنان در حال بررسی پیوستن به این توافقنامه است.

مصر در عین حال که با رژیم صهیونیستی معاهده صلح امضا کرده با ترکیه، عربستان و کشورهای حوزه خلیج فارس نیز ارتباط دارد. پیوستن دیگر کشورها به این توافقنامه می تواند آن را از یک چارچوب دفاعی نوپا به یک شبکه امنیتی گسترده تبدیل کند.