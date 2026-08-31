در سایه تداوم ناامنی و بی ثباتی در سوریه منابع محلی از وقوع حملات خمپاره ای علیه شهر سویداء خبر دادند.

جوان آنلاین: منابع محلی در سوریه اعلام کردند که در جریان حمله خمپاره ای به مناطق غربی شهر سویداء دست کم ۲ تن کشته و چند تن دیگر زخمی شدند.

این منابع اعلام کردند که حمله مذکور علیه مناطق کشاورزی در محور غربی سویداء صورت گرفته است.

۲ روز قبل نیز گزارش شده بود درگیری های مسلحانه میان گروه های مختلف در شهر سویداء واقع در جنوب این کشور باعث ایجاد ترس و وحشت در میان مردم شد.

لازم به ذکر است که از زمان اعلام آتش بس در این منطقه تاکنون بارها حملات مختلفی به ویژه در محورهای شمالی و غربی صورت گرفته است.

استان سویداء از زمان آغاز درگیری های گسترده در ژوئیه ۲۰۲۵ تاکنون شاهد تنش های امنیتی و بی ثباتی بوده است.