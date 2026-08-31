افشای اسناد جدید همکاری تجزیه طلبان کُرد با تل آویو علیه ایران

جوان آنلاین: شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی از شکست طرحی خبر داد که حاکمیت این رژیم برای سرنگونی نظام جمهوری اسلامی در ایران آماده کرده بود. مبنای اصلی این طرح شامل آموزش و تسلیح عناصر تجزیه طلب کُرد برای اقدام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی ایران بود.
این منبع صهیونیستی، از طرحی سخن گفت که کابینه اشغالگر اسرائیل برای سرنگونی نظام جمهوری اسلامی در ایران آماده کرده بود. بنا بر شواهد موجود، این طرح در روزهای اولیه جنگ ۴۰ روزه به اجرا گذاشته شد، اما مجموعهای از تحولات میدانی و منطقهای از جمله هوشمندی مردم و نیروهای مسلح و مسئولان کشور باعث شکست طرح مذکور شد. با این وجود این رسانه صهیونیستی مدعی شده است که «اجرای این طرح با دستور آمریکا متوقف شد».
کانال ۱۳ اسرائیل اعلام کرد که «پروژه باغ»، یک عملیات پرهزینه بین المللی بود که پس از ۷ اکتبر شکل گرفت و از خارج از مقر موساد هدایت میشد.
بر اساس طرح رژیم صهیونیستی، هزاران عنصر جدایی طلب کرد در سرزمینهای اشغالی حاضر شده و به عنوان مقدمه سازی برای اجرای طرح براندازی علیه ایران، در آنجا برای سناریوهای عملیاتی آموزش دیدند.
کانال ۱۳ مدعی شد که ۳ روز پس از آغاز جنگ اخیر علیه ایران، پیامی از آمریکا رسید که محتوای آن این بود: طرح را اجرا نکنید.
این ادعا در حالی مطرح میشود که دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا، بارها از ارسال سلاح توسط آمریکا به کُردها و گروههای جداییطلب مستقر در مرزهای ایران و همچنین بیوفایی آنها و مفقود شدن سلاحهای آمریکایی در نزد آنها انتقاد کرده است.
از سوی دیگر، ۶ نیروهای مسلح ایران طی روزهای اولیه جنگ رمضان، عملیاتهای پیشدستانهای را اجرا کردند که آمادگیهای گروههای جداییطلب کُرد برای آغاز حمله زمینی علیه جمهوری اسلامی را هدف قرار داد.