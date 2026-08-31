در پی عملیات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران علیه اهداف آمریکایی در اردن، ارتش این کشور و رسانه‌های غربی ورود موشک‌ها و هدف قرار گرفتن پایگاه‌ها را تأیید کردند.

جوان آنلاین: ارتش اردن با صدور بیانیه‌ای ورود موجی از موشک‌ها به حریم هوایی این کشور را تأیید کرد. هم‌زمان شبکه آمریکایی فاکس‌نیوز نیز از حمله موشکی به محل استقرار نیروهای نظامی آمریکا در خاک اردن خبر داد.

این تحولات پس از بیانیه رسمی روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صورت می‌گیرد که در آن اعلام شد نیروی هوافضای سپاه در پاسخ به تجاوز دشمن آمریکایی-صهیونیستی به جزیره لارک، عملیات ترکیبی موشکی و پهپادی را با رمز «یا محمد ابن عبدالله (ص)» به اجرا درآورده است. در این عملیات تنبیهی، زیرساخت‌های فنی، تعمیراتی و آشیانه‌های استقرار جنگنده‌های آمریکایی در دو پایگاه هوایی «ملک حسین» و «الازرق» در اردن با موشک‌های بالستیک هدف قرار گرفته و خسارات سنگینی به دشمن وارد آمد.

سپاه پاسداران در پایان با هشدار قاطع به واشنگتن تأکید کرد که تجاوزات کور، استیصال دشمن در تضعیف تسلط جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز را جبران نخواهد کرد و هرگونه اقدام تجاوزکارانه با پاسخ‌هایی به مراتب کوبنده‌تر روبه‌رو خواهد شد.