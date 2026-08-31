تاکید عراق بر استفاده از دیپلماسی برای پایان جنگ علیه ایران

جوان آنلاین: «فؤاد حسین» وزیر امور خارجه این کشور امروز میزبان «محمد کاظم آل صادق» سفیر جمهوری اسلامی ایران بود.
وزارت خارجه عراق در بیانیهای اعلام کرد که سفیر جمهوری اسلامی ایران در این دیدار پیام مکتوب «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه کشورمان را تقدیم همتای عراقی وی کرد.
در این بیانیه آمده است: در این دیدار آخرین تحولات مربوط به روند مذاکرات برای توقف تنشها بررسی و بر اهمیت تداوم تلاشهای دیپلماتیک برای دستیابی به راهحلهای مسالمتآمیز با هدف کاهش تنشها و تقویت ثبات در منطقه، تأکید شد.
وزیر امور خارجه عراق تأکید کرد: راهحلهای مسالمتآمیز و گفتوگو بهترین گزینه برای حل بحرانهاست به گونهای که به حفظ امنیت کشورهای منطقه و منافع ملتهای آن منجر میشود.