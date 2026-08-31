جوان آنلاین: کاظم توسلی روز جمعه در توضیح این خبر افزود: این پروازها با پیگیری فرودگاه بینالمللی بندرعباس و در پاسخ به درخواست مردم و نیاز مسافران استان، از دوشنبه نهم آبان آغاز میشود و توسط شرکت هواپیمایی کیشایر در روزهای دوشنبه و پنجشنبه هر هفته ادامه خواهد یافت.
به گزارش ایرنا، ,ی ادامه داد: از سرگیری این مسیر پروازی، در راستای پاسخگویی به مطالبات مردم و تسهیل تردد مسافران، فعالان اقتصادی و گردشگران انجام شده است و فرودگاه بینالمللی بندرعباس پیگیری برای توسعه و تقویت مسیرهای پروازی بینالمللی را با جدیت دنبال میکند.
این برقراری در شرایطی است که فرودگاه بندرعباس پس از وقفههایی مرتبط با آسیبها یا شرایط ناشی از جنگ تحمیلی اخیر، از حدود ۲۴ مرداد دوباره فعالیت برنامهای خود را از سر گرفته و پروازهایی به مقاصدی مثل تهران، مشهد و اصفهان و اهواز و رشت هم فعال شدهاند.