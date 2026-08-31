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تاریخ انتشار: ۰۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۱:۲۰
ايران » ايران

توسعه نظام سلامت قم

1 در گزارش سیستم سلامت قم، سالی که گذشت، فصلی برای بذرپاشی امید و ساختن زیرساخت‌های پایدار بود. دانشگاه علوم پزشکی قم با عبور از پیله محدودیت‌های اعتباری، موفق شد ۱۶ پروژه بهداشتی را در نقاط شهری و روستایی به ثمر بنشاند تا کام شهروندان از رایحه خدمت شیرین شود
حوریه ملکی

در گزارش سیستم سلامت قم، سالی که گذشت، فصلی برای بذرپاشی امید و ساختن زیرساخت‌های پایدار بود. دانشگاه علوم پزشکی قم با عبور از پیله محدودیت‌های اعتباری، موفق شد ۱۶ پروژه بهداشتی را در نقاط شهری و روستایی به ثمر بنشاند تا کام شهروندان از رایحه خدمت شیرین شود. از نوسازی ناوگان فرسوده اورژانس گرفته تا استقرار تجهیزات پیشرفته درمانی، هر گام، پازلی از یک نقشه کلان برای عبور از کاستی‌های تاریخی بود. اکنون، این دانشگاه با تمرکز بر نیروی انسانی متخصص و مدیریت نوین، سیمای بهداشت قم را از یک مرکز نیازمند به یک الگوی پیشرو در غربالگری و خدمات پیشگیرانه ارتقا داده است. 
 
توسعه فضا‌های فیزیکی، نخستین گام برای پاسخ به نیاز‌های درمانی شهروندان است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم، با اشاره به کارنامه یک‌ساله این مجموعه گفت: «در یک سال گذشته ۱۶ پروژه بهداشتی شهری و روستایی به بهره‌برداری رسید که با اجرای آنها ۶ هزار و ۴۵۰ مترمربع به فضای بهداشتی استان اضافه شد. یکی از پروژه‌های شاخص، بیمارستان تخصصی کودکان است که با تغییر کاربری مرکز قطب سرطان، جانی دوباره گرفته است.» علی ابرازه در این باره افزود: «حدود هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای ادامه عملیات اجرایی این بیمارستان از محل مصوبات سفر ریاست جمهوری و مالیات‌های نشان‌دار پیش‌بینی شده است که یکی از مطالبات مهم حوزه سلامت قم محسوب می‌شود.»
 نوسازی ناوگان اورژانس برای امداد سریع
زمان، در حوادث پزشکی به معنای حیات است. برای کاهش این زمان طلایی، دانشگاه علوم پزشکی قم اقدام به نوسازی ناوگان فرسوده کرد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم تصریح کرد: «۲۰ دستگاه آمبولانس جدید خریداری شده که در بخش سلفچگان در حال تجهیز است. اعتبار آن با مشارکت ۵۰ درصدی سازمان اورژانس کشور، ۳۰ درصدی استانداری قم و ۲۰ درصدی دانشگاه تأمین می‌شود.» علاوه بر این، افزودن ۱۶ موتورلانس و یک خودروبر، در کنار بهسازی فنی ۳۰ درصد از آمبولانس‌های موجود، توان عملیاتی امداد در سطح استان را به شکلی محسوس افزایش داده است. ارتقای کیفیت درمان، بدون تجهیزات پیشرفته ممکن نیست. در یک سال اخیر، دانشگاه با جذب اعتبارات قابل‌توجه، دستگاه‌های استراتژیکی را به قم آورده است. ابرازه با تأکید بر این موضوع اظهار داشت: «دستگاه‌های پت‌اسکن، براکی‌تراپی و همچنین MRI برای بیمارستان خیرین سلامت تأمین شده است. اعتبار تأمین هر یک از پت‌اسکن، MRI و سی‌تی‌آنژیو حدود ۲۰۰ میلیارد تومان و دستگاه براکی‌تراپی حدود ۳۰ میلیارد تومان بوده است. این تجهیزات به کاهش اعزام بیماران به پایتخت و تشخیص زودهنگام بیماری‌ها کمک شایانی خواهد کرد.» در کنار سخت‌افزار، توسعه منابع انسانی در صدر اولویت‌ها قرار داشت. با جذب ۱۵۳ نفر از طریق آزمون استخدامی و به‌کارگیری ۶۰ پزشک متخصص و فوق‌تخصص، بخش‌های درمانی تقویت شدند. همچنین دانشگاه با حرکت به سمت مدیریت الکترونیک، گام‌های بزرگی برداشته است. به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم، امضای الکترونیک احکام کارگزینی اجرایی شده و تعداد QR Code‌های کارکنان از ۲ هزار به ۵ هزار و ۵۰۰ کد افزایش یافته است. اکنون دانشگاه با الگو قرار دادن قم در اجرای برنامه‌های غربالگری سرطان و توسعه پزشکی خانواده، افق‌های روشنی را برای آینده سلامت استان ترسیم کرده است.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: قم ، سلامت ، پزشکی
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