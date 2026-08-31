جهش گردشگری ساحلی در نگین آستارا

شهرستان ساحلی آستارا به دلیل دسترسی مستقیم به دریای خزر، مرز مشترک زمینی با جمهوری آذربایجان و امکان پیوند استراتژیک با مسیرهای ریلی و جادهای در امتداد کریدور بینالمللی شمال- جنوب، از حیث اقتصادی و ژئوپلیتیک از اهمیت بسیار ویژهای برخوردار است. این شرایط و موقعیت کمنظیر موجب شده است تا فعالان تجاری و مسافرانی که برای انجام امور بازرگانی، اداری و اقتصادی به این منطقه سفر میکنند، نیازمند زیرساختهای خدماتی کارآمد، بهویژه مراکز اقامتی استاندارد و فضاهای تفریحی مطلوب باشند. بر همین اساس و به گفته استاندار گیلان، همزمان با هفته دولت، مرکز بزرگ گردشگری، تفریحی، اقامتی و ساحلی با هدف ایجاد زیرساختهای نوین گردشگری در نوار ساحلی دریای خزر رسماً افتتاح شد. رخدادی توسعهمحور که میتواند پویایی و رونق اقتصادی در این منطقه استراتژیک را دوچندان سازد.
بندر آستارا در استان گیلان بهعنوان یکی از حلقههای حیاتی و کلیدی در زنجیره تجارت بینالمللی، ظرفیت بسیار قابلتوجهی برای صادرکنندگان، واردکنندگان و فعالان حوزه حملونقل و ترانزیت فراهم آورده است، بهطوریکه در سالهای اخیر، این منطقه به مسیری مطمئن، پرتردد و کاملاً اقتصادی برای مبادلات بازرگانی خارجی کشور تبدیل شده است.
در کنار این مزایای برجسته تجاری، برخورداری از جاذبههای غنی طبیعی همچون رودخانه و آب شیرین آقچای، گردنه و دهکده رویایی حیران، تالاب اکولوژیک استیل، ساحل صدف، پارک جنگلی بیبییانلو، روستای نمونه کوتهکومه، قلعه تاریخی اسپیناس، آبشار باشکوه لاتون، رودخانه مرزی آستاراچای، پناهگاه حیات وحش لوندویل، روستای دربند و باغهای چشمنواز چای موجب شده است تا سالانه پای خیل عظیمی از گردشگران داخلی و خارجی به آستارا باز شود؛ موضوعی که بیش از پیش لزوم توسعه و تقویت زیرساختهای گردشگری مدرن را ضروری و اجتنابناپذیر میسازد.
ساحل خزر رونق میگیرد
علاوه بر موهبتهای طبیعی و تاریخی شهرستان، نمیتوان از ظرفیتهای بیشمار اقتصاد دریاپایه و اهمیت ویژه گردشگری ساحلی بهسادگی عبور کرد؛ پدیدهای که نقشی بنیادین در هدایت جریان مسافر و رونق بازار محلی ایفا میکند. سرانجام در روزهای اخیر و در چارچوب برنامههای مرتبط با طرح سالمسازی دریا، مرکز بزرگ گردشگری ساحلی در آستارا در گسترهای به وسعت ۱۲ هکتار به مرحله بهرهبرداری نهایی رسید. هادی حقشناس، استاندار گیلان، در آیین بهرهبرداری از این طرح شاخص گردشگری با اشاره به اینکه آستارا از ظرفیتهای بالقوه بالایی برای تبدیل شدن به یکی از قطبهای مهم گردشگری، تفریحی و تجاری کشور برخوردار است، تصریح کرد: «این منطقه تنها یک شهرستان مرزی صرف نیست، بلکه از پیشینهای تاریخی و سرمایه فرهنگی بسیار ارزشمندی بهره میبرد؛ گواه این مدعا وجود نخستین کتابخانه عمومی و تأسیس مدارس کهن است که ریشههای عمیق علمی، هویتی و فرهنگی این خطه را نمایان میسازد.»
ظرفیتهای اشتغالزایی پروژه
این مجموعه بزرگ گردشگری با اخذ مجوز رسمی از اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گیلان و بر پایه واگذاری زمین از سوی شهرداری آستارا وارد فاز اجرایی شده است. در بخش اقامتی، امکانات جامعی از جمله هشت واحد اقامتی با معماری مدرن سوئیسی، ۶۰ واحد کلبه اقامتی مجهز و ۲۵ سکوی ویژه نصب چادر مسافرتی تعبیه شده است تا پاسخگوی گردشگران و خانوادهها در تمامی فصول سال باشد. همچنین بهمنظور رفاه و آسایش مسافران، ۴۸ چشمه سرویس بهداشتی و ۱۲ باب حمام اختصاصی احداث شده است.
در حوزه امکانات تفریحی و ورزشی نیز این پروژه دارای آمفیتئاتر روباز، زمینهای استاندارد والیبال ساحلی، فوتبال ساحلی، کورت تنیس، شهربازی مدرن و کافیشاپ است که آن را به یکی از جامعترین و مجهزترین مراکز تفریحی- ورزشی در سطح استان گیلان و کشور تبدیل میکند. با آغاز فعالیت این مجتمع ساحلی، گامی عملی در مسیر کارآفرینی برداشته شده و بهطور مستقیم برای ۱۲۰ نفر فرصت شغلی پایدار و دائم ایجاد شده است.