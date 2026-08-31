جوان آنلاین: اثری که هم اینک در معرفی آن سخن می‌رود، همانگونه که بر عنوان خویش آورده است، سخنان شهید آیت الله العظمی سید علی خامنه‌ای درباره صدور انقلاب اسلامی و تبیین معنای صحیح آن را در خویش دارد. این پژوهش ازسوی مؤسسه فرهنگی- جهادی صهبا انجام شده و انتشارات آن نیز به زیور طبعش آراسته است. تارنمای ناشر در باب مضمون و محتوای این پژوهش، اشارت به نکات پی‌آمده ضروری قلمداد کرده است:

«کتاب صدور انقلاب، گردآوری‌شده از سخنان آیت الله سیدعلی خامنه‌ای است و به یکی از بحث‌برانگیزترین مفاهیم سیاسی و فکری پس از انقلاب اسلامی می‌پردازد. متن از همان ابتدا به سراغ این پرسش می‌رود که صدور انقلاب دقیقاً به چه معناست؟ و چرا بار‌ها دچار بدفهمی شده است؟ در بخش‌های آغازین، به پیام‌های امام خمینی و اصل ۱۵۴ قانون اساسی اشاره شده و بعد زمینه‌ای فراهم می‌شود تا مفهوم صدور انقلاب نه به‌عنوان تصرف سرزمین یا دخالت در امور دیگر کشورها، بلکه به‌عنوان انتقال فرهنگ، ایمان، تجربه و الگوی مقاومت توضیح داده شود. کتاب صدور انقلاب از کنار شبهه‌ها ساده عبور نمی‌کند و بخش مهمی از آن، صرف روشن‌کردن مرز میان الگوشدن و مداخله‌کردن می‌شود. در این گفتارها، نمونه‌های متعددی از جهان اسلام و حتی بیرون از آن مطرح شده است از فلسطین و آفریقای جنوبی تا تحولات فکری در کشور‌های دیگر. این مثال‌ها برای اثبات یک ادعا کنار هم قرار گرفته‌اند: اگر یک ملت بتواند برپایه‌ایمان، استقلال و پایداری مسیر خود را پیش ببرد، همین تجربه به‌خودی‌خود اثرگذار می‌شود. در این میان، تکرار چند ایده‌محوری در سراسر متن دیده می‌شود؛ از جمله اهمیت بیان و تبیین، نقش الگو بودن یک جامعه و این باور که جذابیت یک فکر را نمی‌توان با مرز جغرافیایی متوقف کرد. کتاب صدور انقلاب همچنین تصویری از نوع نگاه نویسنده به نسبت میان انقلاب، اسلام، هویت جمعی و مبارزه با سلطه ارائه می‌دهد. لحن سخنان، خطابی و استدلالی است و در بسیاری از بخش‌ها، آیات قرآن، نمونه‌های تاریخی و تجربیات سیاسی در کنار هم قرار می‌گیرند. نتیجه، متنی است که هم جنبه تبیینی دارد و هم نشان می‌دهد این مفهوم در فضای سیاسی و رسانه‌ای، چگونه محل مناقشه بوده است. این کتاب برای کسانی که می‌خواهند معنای این اصطلاح را از خلال متن‌های اصلی و نه برداشت‌های پراکنده دنبال کنند، منبعی روشن و مستقیم به‌شمار می‌آید. این کتاب مجموعه‌ای از گفتارهاست که یک ایده مرکزی را از زاویای مختلف توضیح می‌دهد: صدور انقلاب به‌معنای لشکرکشی، تصرف یا دخالت در کشور‌های دیگر نیست، بلکه به‌معنای منتقل‌شدن یک تجربه، یک فرهنگ و یک تصور از امکان ایستادگی است. متن بار‌ها توضیح می‌دهد، وقتی ملتی بتواند برپایه ایمان و اراده جمعی دربرابر فشار‌ها دوام بیاورد، همین پایداری به نمونه‌ای الهام‌بخش برای دیگر ملت‌ها تبدیل می‌شود. در ادامه، سخنران با اشاره به نمونه‌های تاریخی و سیاسی از تأثیر الگو، نقش تبیین و اهمیت حفظ عزت و استقلال سخن می‌گوید و نشان می‌دهد، چرا این مفهوم، همواره محل حساسیت و مناقشه بوده است. چه این مهم می‌تواند در بیداری ملل تحت ظلم و استعمار، نقشی بس مهم ایفا کند....»