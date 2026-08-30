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تاریخ انتشار: ۰۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۵:۱۵
بين‌الملل » اخبار كلی

هشدار درباره حملات شهرک‌نشینان/ انتقال نیرو‌ها از لبنان و غزه به کرانه باختری

2 رسانه‌های عبری درباره وضعیت بغرنج کرانه باختری هشدار دادند و از جمله یدیعوت آحارونوت به نقل از افسران اسرائیلی نوشت: اوضاع در کرانه باختری در آستانه انفجار است.

جوان آنلاین: یدیعوت آحارونوت به نقل از افسران صهیونیست افزود: کرانه باختری روزانه شاهد تقریباً چهار حادثه در سطحی بی‌سابقه است.

به گزارش ایسنا، یدیعوت آحارونوت افزود: شهرک‌نشینان عمداً درگیری‌ها را در اعماق مناطق فلسطینی A و B تحریک می‌کنند. از این رو فلسطینی‌ها از ترس اینکه وقایع از منطقه C به مناطق A و B سرایت کند، تشکیل کمیته‌های دفاع مردمی را آغاز کرده‌اند.

روزنامه اسرائیل هیوم نیز به نقل از منابع ارتش اشغالگر، نگرانی‌هایی را مبنی بر اینکه عناصری در درون دولت افراطی به دلایل سیاسی به تشدید اوضاع در کرانه باختری علاقه‌مند هستند، گزارش داد.

اسرائیل هیوم به نقل از منابع ارتش اسرائیل ادامه داد: «ما از هیچ اقدامی در کرانه باختری که با واقعیت‌های میدانی دیکته نشده باشد، حمایت نخواهیم کرد.»

سازمان ملل از تشدید حملات شهرک‌نشینان خبر داد

در عین حال دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) در سرزمین‌های فلسطینی اعلام کرد که از ابتدای سال ۲۰۲۶ بیش از ۱۵۴۰ حمله توسط شهرک‌نشینان اسرائیلی علیه فلسطینیان انجام شده است، در حالی که سه خانواده فلسطینی در روستای قصره همچنان در انزوا هستند.

اوچا با اشاره به تشدید حملات در هفته‌های اخیر افزود که از ابتدای سال جاری تقریباً ۱۰۴۰ فلسطینی در حملات شهرک‌نشینان زخمی شده‌اند.

دفتر سازمان ملل متحد افزود که ۸۰ حمله شهرک‌نشینان در هفته‌های دوم و سوم اوت رخ داده است که منجر به زخمی شدن فلسطینیان گردیده است.

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز صدایش درآمد و در حالی که اقدامات خشونت‌آمیز مجرمانه که توسط شهرک‌نشینان صهیونیست انجام می‌شود را به تعدادی آشوبگر در روستا‌های قصره و جلود نسبت داد و اقدامات مجرمانه این شهرک‌نشینان را به اصطلاح محکوم کرد.

وی گفت که نیرو‌های امنیتی به این حادثه پایان داده‌اند، سه وسیله نقلیه را توقیف کرده و تحقیقات را آغاز کرده‌اند و افزود که مسئولان باید دستگیر و به دست عدالت سپرده شوند.

انتقال نیرو‌ها از لبنان و غزه به کرانه باختری

روزنامه عبری معاریو به نقل از منابع آگاه فاش کرد که ارتش اشغالگر در حال بررسی انتقال برخی از نیرو‌های خود که در حال حاضر در لبنان و غزه مستقر هستند به کرانه باختری است.

این روزنامه نوشت که این اقدام در پی خشونت و جنایات شهرک‌نشینان یهودی صهیونیست و اقدامات گسترده خرابکارانه آنها علیه روستا‌ها و املاک فلسطینیان در کرانه باختری صورت می‌گیرد.

در عین حال مایک هاکبی، سفیر ایالات متحده در اسرائیل، برای مبرا کردن شهرک‌نشینان اظهار داشت که نیم میلیون اسرائیلی در کرانه باختری از گروهی از آشوبگران که به اشتباه به عنوان شهرک‌نشین شناخته می‌شوند، منزجر هستند!

سفیر آمریکا در اسرائیل افزود: در اسرائیل اجماعی در محکومیت خشونت در کرانه باختری و اقدامات شهرک نشینان وجود دارد.

این در حالی است که صد‌ها شهرک‌نشین اسرائیلی، تحت حمایت نیرو‌های اشغالگر به اماکن مذهبی اسلامی در روستای عورتا، جنوب شرقی نابلس، یورش بردند و آیین‌های تلمودی را اجرا کردند.

منابع محلی و امنیتی گزارش دادند که نیرو‌های اشغالگر همزمان با هجوم شهرک‌نشینان به این روستا، ایست‌های بازرسی دیرشرف و عورتا در اطراف شهر نابلس را بستند.

یورش به عورتا پس از تشدید حملات شهرک‌نشینان در روز شنبه در مناطق مختلف کرانه باختری رخ می‌دهد که منجر به زخمی شدن تعدادی از فلسطینی‌ها، از جمله دو خواهر، در استان‌های رام‌الله، جنین، الخلیل و نابلس شد.

در سلواد، شمال شرقی رام‌الله، خواهران مونا و عالیه محمود حامد، به ترتیب ۷۵ و ۶۵ ساله، پس از حمله شهرک‌نشینان هنگام چیدن انجیر، دچار کبودی و بریدگی شدند.

شهرک‌نشینان همچنین تلفن‌های همراه و کلید‌های ماشین آنها را دزدیدند.

در المغیر و برقه، شهرک‌نشینان تحت حمایت نیرو‌های اشغالگر اسرائیلی به این دو شهر و کشاورزان آنها حمله کردند و با شلیک گلوله به یک وسیله نقلیه آسیب رساندند.

دو فلسطینی در حمله مشابهی در شهر عرابه، جنوب جنین، زخمی شدند.

در استان هبرون، یک فعال همبستگی خارجی دچار استنشاق گاز اشک‌آور شد، در حالی که چندین فلسطینی در جریان حمله شهرک‌نشینان در خلات الحمص در شهر یطا دچار جراحات و کبودی شدند. شهرک‌نشینان همچنین یک فعال خارجی را از روستای‌ام الخیر قبل از دستگیری توسط پلیس اسرائیل ربودند.

در سلفیت، شهرک‌نشینان به خانه‌های فلسطینیان در شهر یاسوف حمله کردند و در منطقه خلائل اللوز در بیت‌لحم نیز گشت‌های تحریک‌آمیزی انجام دادند.

در نابلس، دو فلسطینی در جریان حمله شهرک‌نشینان، تحت حمایت نیرو‌های اشغالگر اسرائیلی، به خانه‌ای در منطقه راس‌العین در روستای قصره، دچار کبودی شدند.

نیرو‌های اشغالگر مانع رسیدن آمبولانس به خانه محاصره شده شدند و شهرک‌نشینان زمین‌های متعلق به فلسطینیان را به آتش کشیدند.

شهرک‌نشینان همچنین به محمود الطوباسی، همسرش و یک روزنامه‌نگار در روستای جلود حمله کردند و وسیله نقلیه روزنامه‌نگار را تخریب و اعضای آن را مورد ضرب و شتم فیزیکی قرار دادند.

در بیت‌لحم، نیرو‌های اشغالگر اسرائیلی روز یکشنبه یک مرد فلسطینی را دستگیر کردند، اما جزئیات بیشتری در مورد شرایط دستگیری او در دسترس نبود.

برچسب ها: رژیم صهیونیستی ، غزه ، کرانه باختری
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