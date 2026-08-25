ترامپ مدعی مین روبی تنگه هرمز شد

جوان آنلاین: دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا امروز سه شنبه با انتشار یک پیامی در صفحه شخصی خود در تروث سوشال بار دیگر به افکار متوهمانه اش پرداخت.

به گزارش مهر، رئیس جمهور آمریکا در این خصوص ادعا کرد: تمامی مین‌ها از آب‌های بین المللی تنگه هرمز پاکسازی و یا منهدم شده‌اند. به ایران هشدار داده شده است که هرگونه کشتی یا قایقی که اقدام به کارگذاری مین‌های جدید کند، بی درنگ و به شیوه‌ای نظام‌مند منهدم خواهد شد.

دونالد ترامپ، سپس ادعا کرد: از طریق نیروی فضایی، ما هر وجب از تنگه را زیر نظر داریم، همانطور که کوه پیکاکس و ۳ سایت هسته‌ای دیگر که قبلا منهدم شده‌اند را نیز زیر نظر داریم. سیاست عدم تحمل در مورد کار گذاشتن مین اکنون اجرا می‌شود.

ادعا‌های عوام فریبانه ترامپ درباره تنگه راهبردی هرمز در حالی مطرح می‌شود که آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل پیشتر اعتراف کرد که حرکت کشتی‌ها در تنگه هرمز تقریبا متوقف شده و از زمان آغاز تجاوز به ایران قیمت نفت ۳۳ درصد افزایش یافته است.

وی در یک کنفرانس مطبوعاتی در نیویورک گفت که سازمان ملل آماده بررسی اجرای یک سازوکار از طریق مذاکره و احترام به حقوق حاکمیتی کشور‌های ذی ربط در این منطقه است.