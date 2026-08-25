کد خبر: 1376127
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۳ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۸:۲۰
بين‌الملل » اخبار كلی

سفر محرمانه رئیس سیا به روسیه

2 منابع آگاه به شبکه سی‌بی‌اس نیوز گفتند که «جان رتکلیف» رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) روز سه‌شنبه برای انجام مذاکرات به مسکو رفته است.

جوان آنلاین: خبر سفر او پس از آن منتشر شد که یک فروند هواپیمای ترابری «Boeing C-۱۷A Globemaster III» نیروی هوایی آمریکا در یکی از فرودگاه‌های مسکو مشاهده و همچنین یک کاروان خودرو‌های دیپلماتیک آمریکا در محل دیده شد.

به گزارش ایسنا، آمریکا و روسیه تاکنون درباره هویت مقام آمریکایی حاضر در روسیه یا هدف این سفر اظهارنظری نکرده‌اند.

سازمان سیا نیز بلافاصله درباره این گزارش اظهار نظر نکرد.

به نظر می‌رسد این نخستین سفر رتکلیف به روسیه از زمان تصدی ریاست سیا باشد، هرچند او همچنان با همتایان خود در دستگاه‌های اطلاعاتی روسیه در ارتباط بوده است.

سیا همچنین در مذاکرات اخیر میان آمریکا و روسیه برای مبادله زندانیان نقش داشته است؛ از جمله در آزادی «کسنیا کارلینا» شهروند دوتابعیتی آمریکایی-روسی در آوریل ۲۰۲۵ که پرونده او شخصا توسط رتکلیف مذاکره شد.

این سازمان همچنین در مبادله زندانیان سال ۲۰۲۴ که به آزادی «ایوان گرشکوویچ» خبرنگار وال‌استریت ژورنال و «پل ویلان» تفنگدار سابق نیروی دریایی آمریکا منجر شد، مشارکت داشت.

سفر رتکلیف در شرایطی انجام می‌شود که مذاکرات صلح میان روسیه و اوکراین با میانجیگری آمریکا همچنان عمدتا متوقف مانده و دو طرف بر سر مسائل اصلی اختلافات عمیقی دارند.

برچسب ها: سازمان سیا ، مذاکره ، روسیه
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

هدایت تحصیلی در مدارس سمپاد صرفاً به انتخاب رشته محدود نمی‌شود

انتصابات جدید در قوه قضاییه اعلام شد

محمدنژاد با شکست آمریکا قهرمان سنگین وزن جوانان جهان شد

واکنش‌ها به «تحریم‌های اقتصادی خفه‌کننده» ترامپ

ملت ایران هرگز خیانت‌های فرانسه را فراموش نمی‌کند!

ناامیدی ترامپ؛ پشت پرده تهدید‌های مکرر علیه ایران

تنش تل‌آویو و آنکارا به مدیترانه کشیده شد؛ نگرانی از حضور دریایی ترکیه در سوریه

ترامپ هیچ برگ برنده‌ای ندارد!

جنبش حماس عملیات در کرانه باختری را تبریک گفت 

انتفاضه سوم در‌های کرانه باختری را می‌کوبد

اصلاحات بنزینی به نفع کشور و ملت خواهد شد

«عهد ما انتقام» در چهلمین روز خاکسپاری امام شهید

اردبیل در مسیر توسعه گردشگری خارجی 

نظامی آمریکایی: ترامپ شکست‌خورده است!

ایران تاب‌آور در مصاف زنجیره‌های راهبردی

آلمان: امکان اعمال تحریم‌های جدید علیه اسرائیل قابل بررسی است

کارنامه فاجعه‌بار ترامپ در غرب آسیا

مهندسی معکوس؛ جنگی که پس از پایان نبرد آغاز می‌شود

جنگ با ایران یک اشتباه راهبردی بود!

فرودگاه نجران و پالایشگاه آرامکو را هدف قرار دادیم

سردار کارگر: بی‌حجابی و ولنگاری نتیجه ترک فعل دستگاه‌های مسئول است

ترامپ فاسدترین رئیس جمهور تاریخ آمریکا است!

خطابه آقای خاتمی فاقد حداقل عقلانیت بود

اگر دنبال پایان جنگ نباشند چه؟!

کنکور ۱۴۰۵ در ایستگاه پایانی/ آزمون گروه‌های ریاضی و انسانی برگزار شد

نوبت حل مسائل

گرمای طاقت فرسا ۱۴ هزار آلمانی را به کام مرگ فرستاد

پیوند خانه و مسجد بچه‌ها را رشد می‌دهد

شورا‌های عالی نباید در امور اجرایی دانشگاه‌ها دخالت کنند

بارسلونا مهاجم می‌خواهد

سرپرست وزارت دفاع: میدان جای خوبی برای آزمون سامانه‌های جدید خواهد بود

تأمین برق صنایع باید با اولویت حفظ تولید و اشتغال دنبال شود

حسد همچون شراره‌ای اعمال نیک آدم را می‌سوزاند

۵ علامت مهم سکته مغزی

رئیس مجلس به کربلا رسید

جنگ اقتصادی کنید محکم می‌خورید!

حسام‌الدین سراج «بهار دلشکسته» را برای رهبر شهید خواند 

‌متهم: آن‌قدر مست بودم که نمی‌دانم چه شد!

معلم اثرگذار فقط در کلاس موفق نیست

پول داریم یا نداریم؟ روایت دوگانه از دخل ارزی

۵ آزمون علوم پزشکی با حضور ۲ هزار و ۲۰۰ نفر برگزار شد

توافق افغانستان و بلاروس برای توسعه همکاری‌های کشاورزی و صنعتی

یکپارچه باشیم محاصره دریا را می‌شکنیم

جنایت خانوادگی بر سر ناتوانی در تأمین داروی سرطان مادر 

گردشگری گلستان با ظرفیت و بی‌برنامه

۱/۴ میلیارد دلار به ذخایر اسکناس بانک مرکزی اضافه شد

عاصم با «تفاهم با امتیاز بیشتر» امروز می‌آید 

حمله نهایی به محاسبه دولتمردان ایران!

افزایش نگرانی‌ها از اقدامات مداخله‌جویانه ترامپ در انتخابات پیش‌رو

زنجان از معبر گردشگری تا مقصد ماندگار

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ حسینی شدن را از حضرت آقا آموختیم
توهم پناه عاطفی در چت‌جی‌پی‌تی
دومین ضربه به خانه مردمان جنگ‌زده!
سفر قسطی با بهره بانکی!/  «سفر کارت» رونمایی می‌شود 
حمله نهایی به محاسبه دولتمردان ایران!
جمعیت بر لبه پرتگاه 
فوتبال شیوخ سقف آرزوی فوتبالیست ایرانی! 
نظری به تاریخ عراق/ آثار تمدن‌سازی پیامبران سانسور شده است
ماجرای ۱۲ ساعتی که شهید صدری را آسمانی کرد
داستان پلیسی کارآگاه نادری (براساس پرونده‌ای واقعی)/ شلیک در ساعت ۷:۱۰ دقیقه 
برای شرف داشته‌ حمزه غالبی و دیگران
«شاه‌نشین» ۵ میلیونی بدعتی تازه برای طبقاتی کردن تئاتر 
۳ راهکار علاج صنعت محتضر خودرو 
پول داریم یا نداریم؟ روایت دوگانه از دخل ارزی
کالبدشکافی یک روایت متفاوت/ «کافه جلبک» داستان آدم‌های بااراده است
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار