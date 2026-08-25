سفر محرمانه رئیس سیا به روسیه

جوان آنلاین: خبر سفر او پس از آن منتشر شد که یک فروند هواپیمای ترابری «Boeing C-۱۷A Globemaster III» نیروی هوایی آمریکا در یکی از فرودگاههای مسکو مشاهده و همچنین یک کاروان خودروهای دیپلماتیک آمریکا در محل دیده شد.
به گزارش ایسنا، آمریکا و روسیه تاکنون درباره هویت مقام آمریکایی حاضر در روسیه یا هدف این سفر اظهارنظری نکردهاند.
سازمان سیا نیز بلافاصله درباره این گزارش اظهار نظر نکرد.
به نظر میرسد این نخستین سفر رتکلیف به روسیه از زمان تصدی ریاست سیا باشد، هرچند او همچنان با همتایان خود در دستگاههای اطلاعاتی روسیه در ارتباط بوده است.
سیا همچنین در مذاکرات اخیر میان آمریکا و روسیه برای مبادله زندانیان نقش داشته است؛ از جمله در آزادی «کسنیا کارلینا» شهروند دوتابعیتی آمریکایی-روسی در آوریل ۲۰۲۵ که پرونده او شخصا توسط رتکلیف مذاکره شد.
این سازمان همچنین در مبادله زندانیان سال ۲۰۲۴ که به آزادی «ایوان گرشکوویچ» خبرنگار والاستریت ژورنال و «پل ویلان» تفنگدار سابق نیروی دریایی آمریکا منجر شد، مشارکت داشت.
سفر رتکلیف در شرایطی انجام میشود که مذاکرات صلح میان روسیه و اوکراین با میانجیگری آمریکا همچنان عمدتا متوقف مانده و دو طرف بر سر مسائل اصلی اختلافات عمیقی دارند.