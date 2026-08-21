کد خبر: 1375137
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تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۰
سیاست » اخبار کلی
قالیباف:

ملت ایران و عراق نگذاشتند سرنوشت‌شان توسط غربی‌ها تعیین شود

قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در تاریخ درباره ما خواهند نوشت که ما دو ملت ایران و عراق نپذیرفتیم پاورقی روایت‌های دیگران شویم و سرنوشت مان را در پایتخت‌های دولت‌های غربی ننوشتند.

جوان آنلاین: محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با حضور در مراسم بزرگداشت چهلمین روز تدفین پیکر رهبر شهید انقلاب که در کربلای معلی، گفت: در این جلسه حاضر شدم سلام گرم رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای و ملت ایران را به شما برسانم.

وی گفت: ملت عراق در تشییع تاریخی رهبر شهید انقلاب اسلامی به تمام و کمال حق برادری را به جا آورد و جهان را حیرت زده کرد من اینجا هستم تا از ملت قهرمان عراق تشکر کنم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که همگان باید بدانند که هر قدمی که دشمنان دو کشور برای دور کردن ما از یکدیگر برداشتند ما دو قدم به هم نزدیک‌تر شدیم افزود: عمق پیوند دو کشور ریشه در تاریخ جغرافیا و اعتقاداتی به عظمت اهل بیت عصمت و طهارت (ع) دارد اما آنچه باعث شده است تهران و بغداد به هم نزدیک‌تر شوند امتناع مشترک از این است که پایتخت‌های بیگانه سرنوشت مردمان ما را رقم بزنند

قالیباف ناکید کرد: در تاریخ درباره ما خواهند نوشت که ما دو ملت بودیم که نپذیرفتیم پاورقی روایت‌های دیگران شویم و سرنوشت مان را در پایتخت‌های دولت‌های غربی ننوشتند.

وی یادآور شد: اگر ما با مقاومت با ایستادگی ملت‌هایمان و با کمک یکدیگر توانستیم امنیت را در کشورهایمان برقرار کنیم باید حالا برای رفاه اقتصادی دو ملت و پیشرفت و توسعه دو کشورهم قسم شویم.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ما برای تکرار کلمات بدون پشتوانه اینجا نیستیم، دستور کار روشنی برای ارتقا امنیت و ثبات دو کشور، کوتاه کردن دست بیگانگان و تعریف پروژه‌هایی داریم که به بهبود زندگی دو ملت کمک می‌کند.

وی یادآور شد: ما دوستان و برادران سخت‌ترین روزها بوده‌ایم، در ناخوشی ها با هم ایستادیم و در موفقیت‌ها نیز کنار هم خواهیم بود، در یک کلام قدرت ما در برادری ماست. اخوت و قدرت ما ان‌شاء الله و اخرا تهبونها نصر من الله و فتح قریب و بشر المومنین و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته.

مراسم چهلمین روز تدفین پیکر رهبر شهید انقلاب در شهر کربلای معلی عصر روزپنجشنبه، ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و هیأت پارلمانی ایران شامل سارا فلاحی، شهین جهانگیری، محمدتقی نقدعلی و مهدی فلاح برگزار شد.

در این مراسم آیت الله سیدمجتبی حسینی، نماینده رهبر معظم انقلاب در عراق، سفیر ایران در بغداد، استاندار کربلا، جمعی از مقامات عراقی، جمع کثیری از رؤسای عشایر، قبایل و مردم عراق و زائران ایرانی در کربلا حضور داشتند.

رئیس مجلس شورای اسلامی به نمایندگی از رهبر انقلاب در این مراسم حضور دارد.

برچسب ها: قالیباف ، مجلس ، عراق
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