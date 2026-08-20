مدیرکل فرودگاه‌های استان هرمزگان از برقراری مجدد پرواز‌های بندرعباس به رشت و گرگان خبر داد و گفت: با راه‌اندازی این دو مسیر، ارتباط هوایی جنوب و شمال کشور از طریق فرودگاه بین‌المللی بندرعباس بار دیگر برقرار می‌شود.

جوان آنلاین: کاظم توسلی، با اعلام این خبر اظهار کرد: پرواز مسیر بندرعباس ـ گرگان از روز چهارشنبه ۴ شهریور و پرواز بندرعباس ـ رشت نیز از روز پنجشنبه ۵ شهریور هفته آینده به برنامه پروازی فرودگاه بین‌المللی بندرعباس افزوده می‌شود.

به گزارش ایسنا، وی افزود: این پرواز‌ها توسط شرکت‌های هواپیمایی وارش و کیش‌ایر انجام خواهد شد و گامی مهم برای توسعه شبکه پروازی فرودگاه بین‌المللی بندرعباس به شمار می‌رود.

مدیرکل فرودگاه‌های استان هرمزگان ادامه داد: در حال حاضر از فرودگاه بین‌المللی بندرعباس به مقاصد تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز و اهواز پرواز برقرار است و با اضافه شدن دو مقصد رشت و گرگان، تنوع و گستره مقاصد پروازی این فرودگاه افزایش می‌یابد.

توسلی با اشاره به آثار اقتصادی و گردشگری راه‌اندازی این مسیرها، بیان کرد: برقراری پرواز‌های جدید، افزون بر تسهیل سفر شهروندان و مسافران، می‌تواند زمینه تقویت ارتباطات گردشگری، تجاری و اقتصادی میان هرمزگان و استان‌های شمالی کشور را فراهم کند.

به نقل از روابط عمومی فرودگاه بینالمللی هرمزگان در روز پنجشنبه ۲۹ مرداد، وی خاطرنشان کرد: فعالیت برنامه‌ای فرودگاه بین‌المللی بندرعباس پس از وقفه‌های ایجادشده ناشی از شرایط و آسیب‌های جنگ تحمیلی اخیر، از حدود ۲۴ مرداد از سر گرفته شده و اکنون با افزوده شدن مسیر‌های جدید، روند توسعه خدمات پروازی این فرودگاه ادامه دارد.