جوان آنلاین: مسعود کاظمی در هفتمین مجمع عمومی سالیانه اتحادیه حمل و نقل مسافر شهری کشور که در مشهد مقدس برگزار شد، با اشاره به اقدامات انجامشده در سالهای اخیر، اظهار کرد: اتحادیه با تکیه بر همکاری سازمانهای عضو، مدیران حوزه حملونقل شهری و حمایت دستگاههای مرتبط، گامهای مؤثری در زمینه تقویت زیرساختها، توسعه هوشمندسازی، ارتقای توان مدیریتی و پیگیری مطالبات ملی برداشته است.
به گزارش ایسنا، وی با اشاره به نقش ناوگان حملونقل عمومی در مراسمهای ملی اخیر افزود: در مراسم تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب در شهرهای تهران، قم و مشهد، پیش از آغاز عملیات اجرایی، سند راهبردی مدیریت بحرانهای ترافیکی در تجمعات انبوه با همکاری مجموعههای مرتبط تدوین شد و در نهایت با استفاده از حدود ۸۰۰۰ دستگاه اتوبوس شهری، جابهجایی بیش از ۳۰ میلیون زائر، سوگوار و شرکتکننده با موفقیت انجام شد.
مدیرعامل اتحادیه حمل و نقل مسافر شهری کشور ادامه داد: این موفقیت حاصل برنامهریزی دقیق، مدیریت واحد و تلاش شبانهروزی مدیران و کارکنان حوزه حملونقل عمومی بود و نشان داد این بخش توانایی اجرای مأموریتهای بزرگ ملی را دارد.
کاظمی همچنین به عملیات اربعین سال ۱۴۰۵ اشاره کرد و گفت: در این عملیات با مشارکت ۵۰ سازمان از شهرداریهای کشور، بیش از دو هزار دستگاه اتوبوس و شش هزار نیروی انسانی در هفت مرز داخلی و دو مرز اصلی عراق به زائران خدمترسانی کردند.
وی افزود: در این ایام، بیش از ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار زائر جابهجا شدند و حدود ۱۸۶ هزار سرویس حملونقلی به مرزها انجام شد. همچنین ناوگان حملونقل عمومی بیش از دو میلیون و ۶۵۰ هزار کیلومتر در مسیرهای منتهی به مرزها پیمایش داشت.
مدیرعامل اتحادیه حمل و نقل مسافر شهری کشور با بیان اینکه توسعه زیرساختهای پایدار نیز در دستور کار قرار دارد، اظهار کرد: در مرز مهران و چذابه پروژههایی برای ایجاد فضاهای پشتیبانی و خدماتی در حال اجراست که بخشی از آنها با حمایت سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور پیشرفت قابل توجهی داشته است.
کاظمی در ادامه مهمترین چالش حوزه حملونقل عمومی را فرسودگی ناوگان عنوان کرد و گفت: وجود میزان بالای فرسودگی در برخی بخشها با شأن حملونقل عمومی کشور و نیازهای شهروندان همخوانی ندارد و این موضوع بر ایمنی، مصرف سوخت، آلودگی هوا و کیفیت خدمات تأثیر مستقیم دارد.
وی با اشاره به برنامههای نوسازی ناوگان اظهار کرد: در چارچوب تفاهمنامه نوسازی ۹۶ هزار دستگاه تاکسی و موتورسیکلت برقی، اقدامات موثری انجام شده و در تهران یکهزار و ۳۰۰ دستگاه تاکسی برقی با تسهیلات ۷۵۰ میلیون تومانی و سود صفر درصد جایگزین تاکسیهای فرسوده شده است.
او ادامه داد: برای سایر کلانشهرها نیز تسهیلات نوسازی تاکسیهای دوگانهسوز در نظر گرفته شده و با پیگیریهای انجامشده، سقف تسهیلات برخی شهرها افزایش یافته است.
کاظمی همچنین از رفع برخی موانع اجرایی در مسیر نوسازی خبر داد و گفت: امکان ثبتنام خودروهای حادثه دیده پیش از رسیدن به سن فرسودگی، رفع محدودیت کارت سوخت خودروهای فرسوده ثبتنام شده در سامانه نوسازی و افزایش تعداد گواهیهای اسقاط برای انواع ناوگان از جمله اقدامات انجام شده در این حوزه است.
مدیرعامل اتحادیه حمل و نقل مسافر شهری کشور در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع هوشمندسازی اشاره کرد و گفت: سامانه پایش ناوگان دانشآموزی (سپند) با هدف افزایش امنیت سرویس مدارس توسعه یافته و تلاش میشود تمامی شرکتهای فعال در این حوزه به این سامانه متصل شوند.
وی همچنین بر استفاده از ظرفیت فناوریهای نوین، توسعه سامانههای هوشمند، تأمین قطعات مورد نیاز ناوگان و بهرهگیری از اوراق مشارکت برای تأمین منابع نوسازی تأکید کرد.
بنابر اعلام روابط عمومی اتحادیه حمل و نقل مسافر شهری کشور، کاظمی در پایان با قدردانی از همکاری سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، مدیران شهری و کارکنان حوزه حملونقل عمومی، گفت: دستاوردهای به دستآمده نتیجه همدلی و تلاش جمعی خانواده بزرگ حملونقل شهری است و مسیر آینده باید بر محور نوسازی ناوگان، توسعه فناوری و ارتقای کیفیت خدمات به شهروندان دنبال شود.