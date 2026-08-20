کد خبر: 1375093
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تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۳۹
جامعه » اخبار كلی

احتمال جاری شدن سیل در ۵ استان کشور

2 سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور از احتمال جاری شدن سیل در ۵ استان کشور خبر داد.

جوان آنلاین: امید محترمی در گفت‌و‌گو با خبرنگار، در توضیح بیشتر گفت: در پی صدور هشدار سطح نارنجی در روز جمعه، احتمال وقوع سیلاب و آبگرفتگی در استان‌های گلستان، خراسان شمالی، شرق مازندران و ارتفاعات شمالی خراسان رضوی و سمنان وجود دارد.

به گزارش ایسنا، سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور ادامه داد: رگبار شدید باران، آبگرفتگی و باد‌های شدید پدیده غالب روز جمعه در این مناطق خواهد بود.

وی افزود: در این مناطق به مردم هشدار داده می‌شود که روز جمعه از اتراق و تردد در بستر رودخانه‌ها، مسیل‌ها و پل‌ها خودداری کرده و برای مقابله با سیل احتمالی آماده باشند.

سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور ادامه داد: همه ستاد‌های مدیریت بحران در این استان‌ها آماده باش هستند.

برچسب ها: سازمان مدیریت بحران ، سیل ، هشدار نارنجی هواشناسی
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