جوان آنلاین: میکاییل باقری، مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی از برگزاری ترکیبی مرحله کشوری مسابقات قرآن، عترت و نماز دانشآموزان و فرهنگیان خبر داد و گفت: مراحل آموزشگاهی، منطقهای و استانی این مسابقات برگزار شده و برگزیدگان استانها به مرحله کشوری راه یافتهاند.
به گزارش تسنیم، وی افزود: مرحله کشوری این مسابقات معمولاً در اواخر تیر یا مردادماه برگزار میشود، اما امسال بهدلیل شرایط کشور و محدودیت برگزاری برنامههای حضوری، شیوهای ترکیبی برای اجرای آن پیشبینی شده است.
باقری با بیان اینکه برگزاری حضوری مسابقات همچنان اولویت وزارت آموزش و پرورش است، اظهار کرد: هدفهای اصلی این رویداد و فضای تربیتی آن، در قالب حضور و برپایی اردو بهتر محقق میشود و اردو نیز برای ما موضوعیت دارد؛ با این حال، بهدلیل ضرورت پایان یافتن فرایند مسابقات پیش از آغاز سال تحصیلی جدید، امکان منتظر ماندن برای تغییر شرایط وجود ندارد.
مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: از ۷ تا ۱۲ شهریور، دانشآموزان و فرهنگیان برتر استانها که به مرحله کشوری راه یافتهاند، در مرکز استان خود بهصورت اردویی گردهم میآیند و مسابقات آنان برگزار میشود.
وی تصریح کرد: وزارت آموزش و پرورش برای نظارت بر روند اجرا، به ۳۲ استان ناظر اعزام میکند. اجرای شرکتکنندگان ضبط خواهد شد و آثار در دهه پایانی شهریورماه بهصورت متمرکز در تهران داوری میشود.
باقری خاطرنشان کرد: در صورت مساعد شدن شرایط، برگزیدگان نهایی برای شرکت در اردویی متمرکز دعوت خواهند شد که ترجیح ما برگزاری آن در مشهد مقدس است تا در کنار برنامههای مسابقه، فرصت بهرهمندی از فضای زیارتی نیز فراهم شود.
وی درباره مسابقات فرهنگیان نیز گفت: مسابقات فرهنگیان همزمان و در چارچوب همین فرایند برگزار میشود. سال گذشته مرحله کشوری مسابقات فرهنگیان در هفته معلم و در خردادماه برگزار شد، اما امسال مرحله استانی و کشوری آنها نیز در دهه پایانی شهریور برگزار خواهد شد.