دوره آموزشی «بیکران؛ نظام اندیشه‌ای شهید مطهری» با هرحضور بیش از ۴۰۰ معلم از سراسر کشور در مشهد مقدس آغاز شده است. دوره‌ای ۱۰ روزه که با محوریت منظومه فکری شهید مطهری و نسبت آن با مسائل فکری، فرهنگی و تربیتی جامعه برگزار می‌شود. رئیس سازمان بسیج فرهنگیان کشور در افتتاحیه این دوره آموزشی گفت: معلم تراز انقلاب باید «مطهری‌وار» در میدان مسائل جامعه حضور داشته باشد.

جوان آنلاین: دوره آموزشی «بیکران؛ نظام اندیشه‌ای شهید مطهری» به همت معاونت رشد و کادرسازی سازمان بسیج فرهنگیان کشور از ۲۴ مردادماه با حضور بیش از ۳۵۰ معلم از سراسر کشور در مشهد مقدس در حال برگزاری است. این دوره که به مدت ۱۰ روز برگزار می‌شود، با هدف آشنایی عمیق‌تر معلمان با منظومه فکری شهید مطهری و نسبت آن با مسائل فکری، فرهنگی، اجتماعی و تربیتی روز طراحی شده است.

در این دوره، موضوعاتی از جمله روش‌شناسی اندیشه شهید مطهری، فطرت و تفکر اسلامی، جامعه و تاریخ، انسان و تغییر و تکامل اجتماعی، اسلام و نیازهای زمانه، آزادی معنوی، عدالت علوی، تعلیم و تربیت اسلامی، نسبت ایران و اسلام و آینده انقلاب اسلامی مورد بررسی و گفتگو قرار می‌گیرد.

شهید مطهری؛ الگویی فراتر از یک متفکر

در افتتاحیه این دوره، دکتر سجاد صدیقی، رئیس سازمان بسیج فرهنگیان کشور، با تأکید بر ضرورت نقش‌آفرینی فعال معلمان در مسائل فکری، فرهنگی و تربیتی جامعه گفت: امروز بیش از آنکه صرفاً به دانش و آثار شهید مطهری نیاز داشته باشیم، باید الگوی زیست مجاهدانه او و «چگونه مطهری بودن» را بیاموزیم.

وی با اشاره به تحولات و پیچیدگی‌های میدان‌های پیش روی انقلاب اسلامی، بر ضرورت حضور و نقش‌آفرینی فعال معلمان در مسائل فکری، فرهنگی و تربیتی جامعه تأکید کرد.

صدیقی با بیان اینکه عرصه مواجهه و تقابل امروز به یک حوزه خاص محدود نمی‌شود، اظهار کرد: معلمان نمی‌توانند نسبت به مسائل و چالش‌های پیرامون خود بی‌تفاوت باشند؛ چراکه بخش مهمی از میدان فرهنگی و فکری جامعه در مدرسه و در ارتباط مستقیم با نسل آینده شکل می‌گیرد.

رئیس سازمان بسیج فرهنگیان کشور در تشریح شیوه مواجهه با اندیشه و آثار شهید مطهری گفت: می‌توان از دانش شهید مطهری بهره گرفت و به نظام فکری و چارچوب اندیشه او مسلط شد، اما آنچه امروز بیش از هر چیز برای معلمان ضرورت دارد، یادگیری «چگونه مطهری بودن» است.

وی افزود: تفاوت شهید مطهری با بسیاری از اندیشمندان، صرفاً در میزان دانش یا تعداد آثار علمی او نبود؛ بلکه در نوع زیست او در میدان اندیشه و معرفت بود. مطهری مسئله را می‌دید، خود را برای پاسخ به آن مجهز می‌کرد و با تمام توان وارد میدان می‌شد.

معلمی فراتر از کلاس درس

صدیقی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره شهید مطهری گفت: شهید مطهری تعلیم و تربیت را به کلاس درس محدود نکرد و هرجا مسئله‌ای در عرصه فکر و فرهنگ جامعه وجود داشت، خود را موظف به ورود و پاسخ‌گویی می‌دانست.

وی ادامه داد: شهید مطهری در برابر التقاط، نفاق و تهاجم فرهنگی ایستاد و با تکیه بر دانش، منطق، قلم و بیان، به دفاع از حقیقت پرداخت. این مجاهدت فکری همان ویژگی‌ای است که او را به الگویی ماندگار برای معلمی تبدیل کرده است.

ضرورت شکل‌گیری جریان «مطهری‌خوانی» در مدارس

رئیس سازمان بسیج فرهنگیان کشور با تأکید بر ضرورت تقویت فرهنگ مطالعه در میان معلمان اظهار کرد: مطالعه آثار شهید مطهری نباید صرفاً به خواندن چند کتاب و افزایش اطلاعات محدود شود، بلکه باید به شکل‌گیری یک جریان فکری و عملی در میان معلمان و دانش‌آموزان منجر شود.

صدیقی پیشنهاد کرد معلمان در مدارس، حلقه‌های مطالعاتی با محوریت آثار شهید مطهری شکل دهند و مطالعه را به ابزاری برای شناخت و حل مسائل واقعی مدرسه و جامعه تبدیل کنند.

معلم تراز؛ مسئله‌شناس و اهل میدان

وی در ادامه با تأکید بر اینکه معلم تراز انقلاب اسلامی باید نسبت به مسائل زمانه خود حساس و مسئول باشد، گفت: معلمی که مسئله را می‌بیند اما برای حل آن تلاش نمی‌کند، نمی‌تواند رسالت کامل معلمی را به انجام برساند.

رئیس سازمان بسیج فرهنگیان کشور خاطرنشان کرد: الگوی شهید مطهری به ما می‌آموزد که معلم باید خود را برای مواجهه با مسائل مجهز کند، از میدان حوادث استقبال کند و برای تبیین حقیقت و حل مسائل تربیتی و فکری جامعه، دانش، توان و حتی آبروی خود را به میدان بیاورد.

صدیقی در پایان تأکید کرد: امروز بیش از آنکه به «مطهری‌خوانی» صرف نیاز داشته باشیم، به «مطهری‌شدن» و تربیت معلمانی نیازمندیم که مانند شهید مطهری، مسئله را ببینند، برای آن بیندیشند و برای حل آن وارد میدان شوند.