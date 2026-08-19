جوان آنلاین: عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در گفتوگوی ویژه خبری گفت: در پی گفتوگوهای اخیر با مقامات عراقی، موانع موجود در مبادلات بانکی مرتفع گردیده و زمینه بهرهبرداری از این منابع در هفتههای آتی فراهم شده است.
به گزارش تسنیم، وی افزود: در همین راستا، در دیدار با نخستوزیر عراق موضوع وصول مطالبات و تسریع تعاملات اقتصادی مورد تأکید قرار گرفت.
همتی گفت: از مهمترین دستاوردهای این مذاکرات، موافقت نخستوزیر عراق با صدور ضمانتنامه برای پیمانکاران ایرانی به پشتوانه داراییهای ایران در بانکهای عراقی است که دستورات اجرایی آن نیز صادر گردید.
وی اضافه کرد: با توجه به رویکرد مثبت و آمادگی تیم مدیریتی جدید عراق، افقهای تازهای برای توسعه تعاملات اقتصادی و گسترش همکاریهای تجاری میان دو کشور گشوده شده است.
* دولت اجرای توافقهای ارزی را مشروط به تأیید رهبری میداند
رئیس کل بانک مرکزی در گفتوگوی ویژه خبری گفت: درباره تفاهمنامه آزادسازی داراییهای ارزی ایران، این توافق با تلاشهای فراوان و در راستای منافع کشور تدوین شده بود و میتوانست پایهای مناسب برای همکاریهای بعدی باشد، اما در حال حاضر فرایند اجرای آن متوقف شده است.
وی افزود: بر اساس مواضع رسمی، تمامی اقدامات و مذاکرات اقتصادی باید بر پایه منافع ملی و با تأیید مقام معظم رهبری پیش برود؛ امری که دولت و شورای عالی امنیت ملی بر تحقق کامل آن مصمم هستند.
* بانک مرکزی محدودیتهای شدید ارزی و درآمدی را مدیریت میکند
همتی گفت: محدودیتهای درآمدی ناشی از کاهش صادرات نفت، موضوعی فراگیر است که برخی کشورهای همسایه مانند قطر و عراق را نیز درگیر کرده است. با این حال، تمایز اصلی ایران با سایر کشورها در عدم دسترسی به ذخایر ارزی بهدلیل مسدودسازی آنها توسط ایالات متحده آمریکا است.
وی اضفه کرد: با وجود آنکه شرایط فعلی اقتصاد کشور نسبت به سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ پیچیدهتر شده، اما پیشبینیها و تدابیر لازم از سوی دولت و بانک مرکزی برای مدیریت این وضعیت اتخاذ شده است.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: اگرچه انتظارات و مطالبات مردم برای بهبود شرایط کاملاً محترم و بهحق است، اما کاهش همزمان درآمدهای نفتی، مالیاتی و درآمدهای حاصل از حق بیمه تأمین اجتماعی، تمامی ارکان و بخشهای اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار داده است.
* بانک مرکزی ترمز ابرتورم را کشید و شتاب تورم را نصف کرد
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه گفتوگوی ویژه خبری گفت:توقف تورم روندی تدریجی است، اما سیاستهای اخیر موفق شده شتاب رشد آن را نسبت به ماه گذشته به نصف کاهش دهد. بهرغم برخی پیشبینیها مبنی بر وقوع ابرتورمهای سهرقمی، روند فعلی نشاندهنده مهار این بحران است.
وی افزود: بانک مرکزی اقدامات قاطعی را برای کنترل ترازنامه بانکها، اصلاح سپرده قانونی و ممنوعیت اضافه برداشت آغاز کرده است.
همتی تاکید کرد: برخورد انضباطی با مدیران متخلف، قطع پاداش و حتی سلب صلاحیت آنان، بخشی از تدابیر جدی برای برقراری انضباط مالی و مهار نهایی تورم به شمار میرود.