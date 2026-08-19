کد خبر: 1374969
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تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۱
اقتصاد » اخبار کلی

افت شاخص‌های بورس آمریکا برای سومین روز متوالی

1 شاخص‌های آتی بورس آمریکا امروز پس از سومین افت پیاپی وال‌استریت، تحت فشار نفت و بازده اوراق کاهش یافت.

جوان آنلاین: به نقل از نشریه اینوستینگ، شاخص‌های آتی بورس آمریکا در دادوستد‌های آسیایی امروز (چهارشنبه) اندکی کاهش یافت چرا که فروش گسترده اوراق قرضه در جهان و افزایش قیمت نفت، احتیاط سرمایه‌گذاران را بیشتر کرد و بر سهام بخش فناوری که به نرخ بهره حساس است، فشار آورد.

به گزارش تسنیم، بر اساس این گزارش، تا ساعت ۰۲:۳۳ چهارشنبه به وقت شرق آمریکا، معاملات آتی شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ با ۰ ٫ ۱ درصد کاهش به ۷۷۰۷ ٫ ۵۰ واحد رسید. معاملات آتی نزدک ۱۰۰ نیز ۰ ٫ ۳ درصد افت کرد و به ۲۹۴۹۳ واحد رسید، در حالی که معاملات آتی داوجونز با تغییر چندانی در سطح ۵۳۳۹۴ واحد قرار داشت.

در معاملات عادی روز سه‌شنبه، شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ با ۰ ٫ ۷ درصد کاهش بسته شد. میانگین صنعتی داوجونز نیز ۰ ٫ ۲ درصد و شاخص نزدک کامپوزیت ۱ ٫ ۳ درصد افت کرد که شدیدترین افت آن از ۲۹ ژوئیه محسوب می‌شود.

سهام شرکت‌های فناوری و نیمه‌رسانا بیشترین فشار فروش را متحمل شدند. شاخص نیمه‌رسانا‌های فیلادلفیا ۵ درصد سقوط کرد، انویدیا ۲ ٫ ۳ درصد کاهش یافت و سهام میکرون تکنولوژی نیز ۷ درصد ریخت.

افزایش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا باعث شده نرخ تنزیل مورد استفاده برای محاسبه ارزش درآمد‌های آتی شرکت‌ها افزایش یابد؛ عاملی که به‌ویژه بر سهام شرکت‌های فناوری با رشد بالا فشار وارد می‌کند.

بازار اوراق قرضه همچنان یکی از محور‌های اصلی توجه سرمایه‌گذاران بود. بازده اوراق خزانه‌داری ۳۰ ساله آمریکا روز چهارشنبه اندکی کاهش یافت، اما در معاملات روز سه‌شنبه تا ۵ ٫ ۳۳۵ درصد افزایش یافته بود که بالاترین سطح از ژوئن ۲۰۰۷ محسوب می‌شود. بازده اوراق ۱۰ ساله نیز در پایان معاملات به حدود ۴ ٫ ۷۱ درصد رسید.

بازده اوراق دولتی در سراسر جهان نیز به بالاترین سطوح چند سال اخیر رسیده است چرا که نگرانی سرمایه‌گذاران درباره تورم، کسری بودجه و حجم بالای استقراض دولت‌ها افزایش یافته است.

افزایش قیمت نفت نیز نگرانی‌ها درباره تورم را تشدید کرد. قیمت نفت برنت در معاملات آسیایی روز چهارشنبه به روند صعودی خود ادامه داد و از ۹۱ دلار در هر بشکه فراتر رفت؛ در حالی که ابهام درباره درگیری نظامی آمریکا و ایران و وضعیت تنگه هرمز همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز سه‌شنبه گفت هیچ مذاکره‌ای با ایران برنامه‌ریزی نشده و محاصره دریایی آمریکا همچنان برقرار است؛ در حالی که ایران انجام مذاکرات را رد کرد.

سرمایه‌گذاران همچنین در انتظار انتشار صورتجلسه نشست ژوئیه فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) در روز چهارشنبه هستند.

بازار‌ها این صورتجلسه را برای یافتن نشانه‌هایی درباره مسیر سیاست پولی به دقت بررسی خواهند کرد؛ به‌ویژه پس از آنکه ۳ رئیس منطقه‌ای فدرال رزرو با تصمیم حفظ نرخ بهره در سطح فعلی مخالفت کردند.

برچسب ها: شاخص بورس ، آمریکا ، قیمت نفت
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