اتابک: در دولت چهاردهم ۱۳۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی انجام شد

وزیر صمت با تشریح عملکرد دولت چهاردهم از تصویب سند پیشرفت صنعتی، احیای ۱۹۰۰ واحد صنعتی و ۸۰۰ معدن، توسعه زیرساخت‌های صنعتی و ثبت بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی خبر داد.

جوان آنلاین: سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش سوم «گزارش به مردم»، تهیه و تصویب سند راهبرد پیشرفت و توسعه صنعتی کشور را از مهم‌ترین اقدامات این وزارتخانه در دوره فعالیت دولت چهاردهم عنوان کرد و گفت: این سند که از مهم‌ترین اسناد ملی در ادوار مختلف بوده، این بار با جمع‌بندی تمامی توافق‌های پیشین و بهره‌گیری از نظرات گروه‌های کارشناسی، بخش خصوصی، دولتی و عمومی به اجماع رسیده و پس از طی مراحل بررسی در کمیته‌های تخصصی، به تصویب هیات دولت رسیده است.

وی افزود: این سند به‌صورت ماموریت محور تدوین شده و برش استانی آن با مشخص کردن مزیت‌های هر استان، با آمایش سرزمینی و برنامه هفتم توسعه مطابقت داشته و در مسیر تصویب نهایی است.

اتابک همچنین به تدوین و تصویب سند توسعه خوشه‌های صنعتی کشور در دولت چهاردهم اشاره کرد و گفت: به دنبال این بودیم تا این سند در شهرک‌های صنعتی مورد وفاق قرار بگیرد و از آن برای مجموعه استان استفاده کنیم، این سند راهکاری برای اقتصادی‌تر کردن تولید و استفاده از مزیت‌های رقابتی استان‌هاست.

خودرو؛ از قانون ساماندهی تا سند کیفیت

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در حوزه خودرو افزود: آیین‌نامه‌های اجرایی تبصره ۲ و ماده ۶ قانون ساماندهی صنعت خودرو در دولت چهاردهم تدوین و اجرایی شد. برای نخستین‌بار تکلیف خودرو‌های جانبازان که در دوره‌های قبل تنها بر روی کاغذ باقی مانده بود، مشخص شد.

وی اضافه کرد: همچنین سند کیفیت خودرو تدوین و عملیاتی شد که ابعادی همچون کیفیت قطعات، نحوه سوار کردن قطعات و خدمات پس از فروش را شامل می‌شود امیدواریم در دوره اجرایی این سند، کیفیت خودرو را ارتقا دهیم.

اتابک از ایجاد اولین مرکز تست تصادف در کشور خبر داد و گفت: ایمنی خودرو‌ها مورد تاکید رئیس جمهور بود همچنین سیاست گذاری‌هایی در حوزه مصرف سوخت خودرو نیز هست، در همین راستا این اقدام نشانه‌ای از اهتمام دولت چهاردهم به ایمنی خودرو‌ها است.

تولید در بحران؛ مدیریت جهادی در شرایط جنگ

اتابک با اشاره به شرایط حساس جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان گفت: با مدیریت میدانی و پیگیری مستمر شخص رئیس‌جمهور، امنیت و وحدت کشور حفظ شد و با تأمین به‌موقع کالا، نقصانی در بازار ایجاد نشد.

وی ادامه داد: طبیعت کار در وزارت صمت به گونه‌ای بود که نمی‌توانستیم محل کار را ترک کنیم ما مجبور بودیم در وزارتخانه بمانیم، چون درخواست ما از کارخانجات ادامه تولید بود پس ما نیز در وزارتخانه ماندیم.

وزیر صمت خاطرنشان کرد: مکرر در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان رئیس جمهور به صورت سرزده از وزارت صمت بازدید و مسائل را کنترل می‌کرد و ایشان شخصا به تمام وزارتخانه‌ها سر می‌زد و یکی از موثرترین کار‌هایی که باعث شد، قفسه‌ها پر، تولیدات استمرار یابد، بازار کسری را احساس نکند قطعا پیگیری ایشان بود.

احیای ۱۹۰۰ واحد صنعتی و پیشگامی در تولید عناصر نادر خاکی

اتابک با اشاره به آمار تولیدات در دو سال اخیر گفت: در این مدت، بیش از ۲ میلیون و ۳۸۰ هزار دستگاه خودروی سواری، ۱۴۰ میلیون تن محصولات پتروشیمی، ۱۳۵ میلیون تن سیمان، ۶۳ میلیون تن فولاد، پنج میلیون یخچال و یخچال فریزر و بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه تلویزیون تولید شد.

وی با اشاره به اقدامات در بخش معدن گفت: میانگین عمق حفاری معدن در کشورمان از همه دنیا کمتر است، باید دستگاه‌های جدید داشته باشیم که عمر دستگاه‌های ما زیاد است در همین راستا یکی از مورد‌هایی که رئیس جمهور به آن تذکر می‌دادند، بحث نوسازی ماشین آلات معدنی است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در دولت چهاردهم، معدن‌های ما فعال بودند، بالغ بر ۱.۱ میلیارد تن مواد معدنی استخراج شد و ۱۲ درصد در صدور گواهی‌های اکتشاف رشد داشتیم که نگاه ما به سمت فلزات با ارزش افزوده بالا همچون مس و طلا تغییر کرده است.

تحول در بخش معدن و پیشگامی در خاورمیانه

وی با بیان اینکه اولین جواز کارخانه عناصر نادر خاکی در خاورمیانه صادر کردیم گفت: اول به صورت پایلوت یک کارخانه ساخته شد و مواد نادر خاکی به خلوص نهایی رسید و بعد جواز کارخانه صادر شد که این یک اقدام ارزشمند دانش بنیانی بود که در دولت چهاردهم انجام شد.

به گفته اتابک، «در بحث مس ما حجم سرمایه گذاری را طراحی کردیم تا بتوانیم از منابع بیرونی برای اجرای طرح‌های مس استفاده کنیم نگاه دولت کار کردن بر روی عناصر با ارزش افزوده بالا بود در همین راستا، سیستان و بلوچستان دارای معادن طلاست که اکنون معدن طلای مکانیزه فعال شده است.»

وی با تاکید بر اینکه داده‌های علوم زمین را در اختیار عموم مردم قرار داریم گفت: معدن یکی از مزیت‌های کشور است و امروز باید برای معدن به فکر ماشین آلات جدید باشیم که مورد تاکید رئیس جمهور است.

وزیر صمت ادامه داد: رئیس جمهور بر روی ایمنی معادن تاکید ویژه‌ای داشت که یک هزار و۲۰۰ بازرسی از معادن انجام داده‌ایم که نسبت به دوره قبل قابل مقایسه نیست.

ایجاد ۱۶ شهرک صنعتی و ناحیه تخصصی جدید

وزیر صمت در بخش توسعه زیرساخت‌ها، از ایجاد ۱۶ شهرک صنعتی و ناحیه تخصصی جدید خبر داد و گفت: بخشی از آنها بر پایه انرژی‌های تجدیدپذیر و خورشیدی طراحی شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه یکی از سیاست‌های دولت چهاردهم انرژی پاک و تجدیدپذیر بود گفت: در قسمت‌های مختلف ظرفیت‌های بزرگی را ایجاد کردیم، صنایع معدنی ما بیشتر از میزان نیاز خودشان، نیروگاه‌های خورشیدی احداث کردند که امیدواریم که این امر به تامین انرژی کمک کند.

اتابک تاکید کرد: اکنون صنایع ما با ناترازی انرژی مواجه هستند راه اندازی یک هزار و ۳۲۵ طرح صنعتی نیاز به انرژی دارد اکنون تولید بخشی از انرژی توسط صنایع انجام می‌شود امیدواریم که بخشی از کسری را جبران کنیم ولی هنوز با کسری مواجه هستند.

وی تاکید کرد: در راستای سیاست‌های احیا، هزار و ۹۰۰ واحد صنعتی و ۸۰۰ معدن که از چرخه تولید خارج شده بودند، مجدداً به چرخه فعالیت بازگشتند. علاوه بر این، ۶۹۰ واحد صنعتی نیز تحت پروژه‌های نوسازی و بازسازی قرار گرفته‌اند.

به گفته وی، ۱۶ هزار پروانه برای بهره برداری صنعتی صادر و بیش از ۵۰۰ شرکت دانش‌بنیان در حوزه صنایع ایجاد شد.

وی با اشاره به سیاست دکتر پزشکیان در توازن جمعیتی، برنامه هفتم و ابلاغیه رهبر شهید انقلاب اسلامی گفت: جایگاه‌ها و حوزچه‌های بسیار بزرگی داشتیم که با وجود هزینه‌های بسیار زیاد، حوزچه‌های پایینی بودند که بزرگترین آن «ایزایکو» کشتی‌های اقیانوس‌پیما بود که همه تعطیل بودند و نیاز به همکاری نهاد‌هایی از جمله وزارت راه و نفت داشتند ضمن اینکه در جنگ رمضان مورد اصابت قرار گرفت.

به گفته اتابک «بردن صنایع به حاشیه دریا‌ها در دولت چهاردهم انجام شد.»

وی با بیان اینکه در دولت چهاردهم ۵۵۳ هزار دستگاه خودرو اسقاط شد گفت: این عدد در دوره‌های قبل بسیار کمتر بود دولت به دو مقوله محیط زیست و انرژی و میزان مصرف سوخت تاکید داشتند.

عبور از توافقات نمادین به سمت تجارت واقعی

اتابک در تحلیل چالش‌های بازرگانان، بر ضرورت کاهش هزینه‌های صادراتی ناشی از تحریم‌ها تاکید کرد و گفت: بازرگانان خواسته روشنی دارند؛ آنها به دنبال کاهش تعرفه‌های گمرکی از طریق توافقات بین‌المللی هستند. ما دریافتیم که تفاهنامه‌های قدیمی تأثیر عملیاتی در تجارت نداشتند، لذا سیاست جدید ما بر پایه “تجارت کالا به کالا” و “آزادی تجارت” است تا تعرفه‌ها از دو طرف کاهش یابد.

وی با اشاره به اهمیت استراتژیک اتحادیه اوراسیا، افزود: مذاکرات ما با کشور‌های حوزه اوراسیا و بلاروس بسیار مقتدرانه و با حمایت مستقیم ریاست‌جمهوری پیش می‌رود. توافق کالایی بین ما و پاکستان امضا شد همین اتفاق با عمان، اندونزی، ازبکستان و اوراسیا صورت گرفته است.

احیای نهاد‌های حمایتی و رکورد صادراتی

اتابک همچنین از اقدامات ساختاری دولت از جمله «احیای شورای عالی صادرات» و «تقویت امنیت سازمان توسعه تجارت» برای حمایت از بخش خصوصی یاد کرد و گفت: سازمان توسعه تجارت می‌توان از این طریق به تقویت صادرات و واردات کمک کند.

وی با اشاره به افزایش فعالیت‌های نمایشگاهی و اعزام هیئت‌های تجاری، اظهار داشت: در این دوره، حجم هیئت‌های تجاری ورودی و خروجی به شکلی بی‌سابقه افزایش یافته است. برخلاف دوره‌های قبل، اکنون شاهد مشارکت گسترده مقامات از سطح رئیس‌جمهور تا مدیران شرکت‌های بزرگ در نمایشگاه‌های تجاری هستیم.

وزیر صمت ادامه داد: میزان هیات‌های تجاری اعزامی از ایران به سایر کشور‌ها ۱۹۰ هیات و تعداد ۱۸۰ هیات خارجی برای بازدید از نمایشگاه‌ها به کشورمان آمده‌اند..

وی در پایان گفت: با وجود چالش‌ها، ما در دو سال گذشته بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشته‌ایم. با بهبود شرایط اقتصادی، هدف ما افزایش شاخص این عدد و توسعه پایدار پایانه‌های صادراتی کشور است که اکنون به ۲۱ پایانه رسیده است.