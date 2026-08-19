مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت ابطال شد/ خداحافظی با پیش فروش قطعی خودرو

سخنگوی شورای رقابت از ابطال مصوبه ۴۷۳ این شورا و اصلاحات بعدی آن با رای دیوان عدالت اداری و به درخواست خودروسازان خبر داد و گفت: با ابطال این مصوبه، امکان طرح شکایت درباره اجرای آن منتفی است.

سپهر دادجوی توکلی - سخنگوی شورای رقابت - در گفت‌و‌گو با خبرنگار، گفت: با وجود تلاش‌ها و رایزنی‌های این شورا، اما با رای دیوان عدالت اداری و بر اساس درخواست خودروسازان متاسفانه مصوبه ۴۷۳ و اصلاحات بعدی شورای رقابت ابطال شد.

به گفته توکلی با توجه به ابطال مصوبه شورا از سوی دیوان عدالت اداری، امکان طرح شکایات در خصوص اجرای مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت منتفی است.

وی افزود: در مصوبه ۴۷۳ و اصلاحات بعدی که توسط دیوان باطل شده، در پیش‌فروش خودرو مبلغ اولیه پرداختی مشمول تورم احتمالی نمی‌شود؛ اما با این ابطال، خودرو‌های داخلی و مونتاژی ملزم به رعایت این موضوع نبوده و مصرف‌کننده بهای خودرو را چه در مدل پیش‌فروش و چه در مدل مشارکت در تولید باید به قیمت روز بپردازد.

گفتنی است؛ شورای رقابت در جلسه مرداد ماه ۱۴۰۰ و با موضوع شرایط ثبت نام و قرعه کشی خودرو و شرایط پیش‌فروش و ثبت‌نام خودرو‌های انحصاری مشمول دستورالعمل قیمت‌گذاری مصوبه ۴۷۳ را تصویب کرد.

بر اساس این مصوبه، در صورتی که مراجع ذیصلاح با پیش‌فروش خودرو موافقت کنند، میزان افزایش قیمت احتمالی در زمان تحویل بر اساس نسبت پیش‌پرداخت مشتری محاسبه می‌شود؛ به این معنا که بخشی از قیمت خودرو که مشتری در زمان ثبت‌نام و به عنوان پیش‌پرداخت، به خودروساز پرداخت کرده است، از هرگونه تورم یا افزایش قیمت احتمالی در امان بوده و تنها بخش باقیمانده قیمت خودرو مشمول تورم خواهد شد.

همچنین پیش‌فروش تنها برای خودرو‌هایی مجاز بود که قیمت رسمی آنها از قبل تعیین شده باشد و خودرو‌های فاقد قیمت مصوب امکان پیش‌فروش نخواهند داشت.