برخلاف ادعای پلفترم‌های آنلاین طلا، بانک کارگشایی حاضر به تأیید عیار و کیفیت طلا‌های به ودیعه گذاشته‌شده نیست.

جوان آنلاین: میثم ظهوریان، نماینده مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از وضعیت تنظیم‌گری کسب‌وکار‌های پلتفرمی و دیجیتال در کشور، این حوزه را یکی از «بی‌قانون‌ترین زیست‌بوم‌های کسب‌وکار» دانست و نسبت به فعالیت پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا هشدار داد.

به گزارش تسنیم، ظهوریان در مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: سرمایه‌داری پلتفرمی و دیجیتال در ایران یکی از بی‌قانون‌ترین زیست‌بوم‌های کسب‌وکار کشور است و این کسب‌وکار‌ها با شکل‌دهی به نظام صنفی قدرتمند و نفوذ در نهاد‌های تصمیم‌گیر، از وزارت ارتباطات تا ریاست جمهوری، تاکنون مانع شکل‌گیری قواعد تنظیم‌گری کسب‌وکار در این حوزه شده‌اند.

وی یکی از مصادیق این موضوع را پلتفرم‌ها و اپلیکیشن‌های فروش آنلاین طلا عنوان کرد و افزود: برخی از این اپلیکیشن‌ها ادعا می‌کنند معادل طلای فروخته‌شده خود را در بانک کارگشایی به امانت گذاشته‌اند، اما بانک کارگشایی حاضر به تأیید عیار و کیفیت طلا‌های به ودیعه گذاشته‌شده نیست.

این نماینده مجلس در ادامه با انتقاد از آنچه «اختصاصی‌سازی سود و اجتماعی‌سازی زیان» در اقتصاد کشور خواند، تأکید کرد: این قاعده باید متوقف شود.

ظهوریان با اشاره به نمونه‌هایی از این مسئله در بخش‌های مختلف اقتصادی، از بانک‌ها، صرافی‌های رمزارزی و پلتفرم‌های فروش طلا به عنوان مصادیق این وضعیت نام برد.

وی تأکید کرد که فعالیت پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا باید در چارچوب قواعد مشخص تنظیم‌گری و با سازوکار‌های شفاف برای صیانت از حقوق مشتریان انجام شود.

لازم به ذکر است اخیرا معاون رئیس پلیس فتای کشور گفت: از زمان تأسیس پلتفرم‌های آنلاین طلا در کشور، بیش از ۵۰۸ پرونده شکایت در طول سه سال گذشته در حوزه جرایم کلاهبرداری ثبت شد. این رقم در سه سال عدد زیادی نیست و نشان می‌دهد تنظیم‌گری در این حوزه در مسیر خوبی حرکت می‌کند.