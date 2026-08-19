یک کارشناس اقتصادی بر ضرورت بازپرداخت وام اشتغال در بازه ۷ ساله و افزایش مبلغ آن به ۴۰۰ میلیون تومان تاکید کرد.

جوان آنلاین: وام اشتغال با هدف کمک به معیشت مردم و توانمندسازی اقشار ضعیف در قانون بودجه ۱۴۰۵ تصویب شد. هدف این است که مبالغ به منظور اشتغال‌زایی در اختیار متقاضیان قرار بگیرد.

به گزارش تسنیم، بخش قابل توجهی از وام اشتغال با محوریت نهاد‌های حمایتی اعطا می‌شود. شواهد نشان می‌دهد که اعطای وام اشتغال توسط نهاد‌های حمایتی یکی از کارآمدترین روش‌های اشتغال‌زایی است. زیرا بر روند به کار افتادن مبالغ در بخش‌های مولد اقتصادی نظارت می‌شود.

ناترازی انرژی یکی از مهم‌ترین مشکلات فعلی کشور است که باید برایش چاره‌اندیشی شود. در همین راستا، طرح به کار انداختن وام اشتغال مددجویان در پنل‌های خورشیدی را در دستور کار قرار دارد. بر اساس طرح مورد بحث، وام اشتغال مددجویان در پنل‌های خورشیدی سرمایه‌گذاری می‌شود و مددجو به میزانی که سرمایه‌گذاری کرده است، در مزارع خورشیدی سهیم می‌شود.

معمولاً میزان حداقلی سهیم شدن در این مزارع به میزان ۵ مگاوات است. مددجویان برای سهیم شدن پنل‌های خورشیدی به میزان ۵ مگاوات به حداقل ۴۰۰ میلیون تومان نیاز دارند و مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان کفاف نمی‌دهد.

از طرف دیگر، مدت‌زمان بازپرداخت تسهیلات نیز باید تسهیل شود. زیرا جامعه هدف این تسهیلات، اقشار ضعیف جامعه هستند.

نظرات محمدصادق مشایخ، کارشناس اقتصادی را در خصوص لزوم تعیین سهمیه‌های ملی و استانی وام اشتغال، افزایش مبلغ و مدت‌زمان بازپرداخت تسهیلات جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.

مشایخ کارشناس اقتصادی در ابتدای صحبت‌های خود با اشاره به تورم بالای موجود در اقتصاد و ضرورت افزایش مبلغ فردی وام اشتغال برای سال ۱۴۰۵ توضیح داد: با توجه به تورم‌های اخیر در کشور، ۲۰۰ میلیون تومان کفاف راه‌اندازی یک کسب و کار جدید را نمی‌دهد و برای سهیم شدن حداقلی مددجویان به میزان ۵ مگاوات در مزارع خورشیدی کفایت نمی‌کند. بر همین اساس، نیاز است که دولت به افزایش مبلغ وام اشتغال مبادرت کند.

مشایخ گفت: وقتی مبالغ برای اشتغال‌زایی کفاف ندهد، عملاً مشکلی حل نمی‌شود. در این وضعیت، وام‌گیرندگان از عهده بازپرداخت اقساط برنمی‌آیند و هم برای خودشان و هم برای دولت مشکل ایجاد می‌شود. بنابراین، باید مبلغ وام اشتغال با تورم همخوانی داشته باشد و حداقل به ۴۰۰ میلیون تومان برسد.

وی ادامه داد: تسهیل شرایط برای بازپرداخت اقساط نیز اهمیت دارد. زیرا جامعه هدف وام اشتغال اقشار ضعیف جامعه هستند و باید به گونه‌ای شرایط تنظیم شود که بتوانند اقساط را بپردازند. از طرف دیگر، هدف‌ای اعطای وام اشتغال این است که خانواده‌ها توانمند شوند و به درآمدی دست پیدا کنند. بنابراین، باید شرایط بازپرداخت به گونه‌ای تسهیل شود که افراد ضمن این که از عهده مخارج زندگی‌شان برمی‌آیند، بتوانند به بازپرداخت اقساط بپردازند؛ بنابراین شرایط بازپرداخت باید منعطف و منطبق بر ایجاد درآمد پایدار برای مددجو باشد و به همین دلیل باید حداقل ۷ سال مدت زمان بازپرداخت این وام در نظر گرفته شود.

مشایخ گفت: شرایط جنگی کشور وضعیت وخیمی برای مردم و کسب و کار‌ها به وجود آورده است. دولت باید اهمتمام جدی در راستای کمک به مردم و به ویژه اقشار ضعیف جامعه داشته باشد. اعطای به موقع تسهیلات حمایتی که در قانون بودجه مصوب شده است، می‌تواند کمک‌کننده باشد.