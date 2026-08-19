ثبات نسبی نرخ ارز در مرکز مبادله؛ دلار بر مدار صعودی ماند

جوان آنلاین: رصد نبض معاملات نشان می‌دهد جریان نوسان قیمت‌ها پس از جهش روز گذشته، امروز به ثباتی نسبی با شیب ملایم مثبت رسیده است.

نرخ فروش حواله دلار آمریکا با عبور از پله‌های میانی، رقم ۱۵۶ هزار و ۲۲۶ تومان را ثبت کرد که نسبت به روز سه‌شنبه، رشدی ۱۴۹ تومانی را نشان می‌دهد. در نرخ خرید نیز بازیگران رسمی بازار، هر دلار را با قیمت ۱۵۴ هزار و ۸۲۰ تومان از متقاضیان خریداری کردند. نکته فنی قابل‌تأمل، حفظ فاصله منطقی (اسپرد) میان نرخ خرید و فروش است که تلاش سیاست‌گذار برای مدیریت هیجانات کاذب را نمایان می‌کند. در همین حال، یورو که دیروز پیشتاز افزایش قیمت بود، امروز با نوسانی جزئی و در نزدیکی مرزهای قبلی، به سطح ۱۸۰ هزار و ۹۰۰ تومان رسید که حکایت از اشباع موقت تقاضا دارد.

درهم امارات به عنوان دماسنج ارزهای منطقه‌ای، با ۴۱ تومان افزایش، نرخ ۴۲ هزار و ۵۳۹ تومان را برای فروش حواله به ثبت رساند تا همسو با تقویت دلار، جایگاه خود را در سطوح بالاتر تثبیت کند. در نقشه ارزهای آسیایی نیز غلبه رنگ سبز مشهود است؛ یوان چین و روپیه هند در مسیر صعودی گام برداشتند و هزاروون کره جنوبی با جهشی ۲۰۰ تومانی به ۱۱۰ هزار و ۶۶۶ تومان رسید. در مقابل این جریان، روبل روسیه تنها ارزی بود که با افتی ناچیز در مسیر اصلاح قرار گرفت. به نظر می‌رسد بازار در پایان معاملات روز میانی هفته، در حال بازیابی توان برای تثبیت در کریدورهای جدید قیمتی است.