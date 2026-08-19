جوان آنلاین: خبرگزاری مرکزی کره گزارش داد که کره شمالی، رزمایشهای مشترک «سپر آزادی اولچی» میان سئول و واشنگتن را که در کره جنوبی آغاز شده است بهشدت محکوم کرد، آن را تهدیدی مستقیم برای امنیت این کشور و منطقه خواند و نسبت به اقدامات تلافیجویانه هشدار داد.
در این گزارش آمده است که نیروهای آمریکایی مستقر در کره جنوبی، نیروهای مسلح کره جنوبی، نیروهای اعزامی آمریکا از سایر مناطق و نیز کارکنان نظامی کشورهای عضو فرماندهی سازمان ملل متحد در این رزمایشها شرکت دارند. این رزمایشها که از دوشنبه آغاز شده، بیش از ۱۰ روز ادامه دارد و عملیاتهایی در خشکی، دریا، هوا، فضا، فضای سایبری و حوزه جنگ روانی را در بر میگیرد.
خبرگزاری مرکزی کره تاکید کرد که به دلیل چنین رزمایشهای بیپروایی، اوضاع متشنج در شبهجزیره کره بار دیگر در آستانه وقوع جنگ قرار گرفته است.
این خبرگزاری همچنین ادعای آمریکا و کره جنوبی مبنی بر عادی و تدافعی بودن این رزمایشها را مورد انتقاد قرار داد.
به گزارش این رسانه، محتوا، شکل، مقیاس و روشهای رزمایشهای مشترک همواره در حال تغییر و تکامل و هدف آن تقویت توانایی برای جنگ واقعی علیه کره شمالی است.
واکنش پیونگیانگ در پی این مطرح شده است که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا اخیرا در پیامی در تروث سوشال با توصیف روابط «عالی» خود با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، گفت: «از اینکه آمریکا مدتها پیش با مشارکت در رزمایشهای مشترک با کره جنوبی موافقت کرده، خوشحال نیستم.»
او در پی تهدیدهای کره شمالی، این رزمایشها را پرهزینه دانست و گفت که بخش عمده هزینههای آنها بر عهده آمریکا قرار دارد. ترامپ که به نظر میرسد نگران تهدیدهای کره شمالی در پی برگزاری رزمایشهای مذکور است، همچنین برگزاری این رزمایشها را حامل پیامی «نامناسب و خصمانه» علیه کره شمالی توصیف کرد.
رئیسجمهور آمریکا افزود که به دلیل تاخیر در لغو این رزمایشها، به پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا دستور داده است که ابعاد آنها را به شکل چشمگیری کاهش دهد.
گزارشهای رسانهای در روز گذشته حاکی از دیدار ژنرال خاویر برانسون، فرمانده نیروهای آمریکایی در کره با مقامات وزارت دفاع کره به منظور اجرای این تصمیم بوده است.
در همین حال، لی جائه میونگ، رئیسجمهور کره جنوبی روز گذشته در نشست کابینه این کشور گفت: رزمایشهای غیرنظامی سالانه که همزمان با رزمایشهای مشترک برگزار میشود، ماهیت دفاعی داشته و برای تهدید کره شمالی در نظر گرفته نشده است.
به گفته او، کره جنوبی قصد ندارد از این رزمایشها برای حمله به کره شمالی یا افزایش تنش در شبهجزیره کره استفاده
کند و افزود که هدف آنها محافظت از زندگی روزمره شهروندان است تا هدف قرار دادن یک طرف خاص به عنوان دشمن.
لی طی روزهای اخیر در اظهاراتی بیسابقه خواستار مذاکرات مستقیم با کره شمالی برای پایان دادن به جنگ ۱۹۵۳-۱۹۵۰ با دستیابی به یک توافق صلح شده بود. این جنگ با آتشبس پایان یافت.
دفتر ریاستجمهوری کره جنوبی روز گذشته اعلام کرد که درباره موضع دفاعی و رزمایشهای مشترک با واشنگتن هماهنگی نزدیکی خواهد داشت.