جوان آنلاین: «ژان نوئل بارو» وزیر امور خارجه فرانسه در پیامی در شبکه ایکس در راستای حمایت از اغتشاشات دی‌ماه سال گذشته نوشت که قصد اخراج دو دیپلمات ایرانی را دارد.

به گزارش مهر، وزارت امور خارجه کشورمان نیز در واکنش به این اقدام مداخله جویانه فرانسه، ۲ دیپلمات فرانسوی در سفارت فرانسه در تهران را عناصری نامطلوب معرفی و اعلام کرد که ورود آنها به ایران ممنوع است.

سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان چند روز قبل در واکنش به دخالت‌های فرانسه در امور ایران خطاب به ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه گفت که کشور‌هایی مانند فرانسه باید از موعظه کردن جهانیان درباره «حقوق بشر» و قوانین بین‌المللی دست بردارند.