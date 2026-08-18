امارات مدعی شد حمله موشکی از سوی ایران بوده است

جوان آنلاین: وزارت دفاع امارات طی بیانیه‌ای مدعی شد که عصر امروز با دو موشک بالستیک شلیک شده از سوی ایران مقابله کرده است که یکی در آب‌های منطقه‌ای سقوط کرده و دیگری در خارج از آب‌های این کشور سقوط کرده است.

به گزارش فارس، وزارت دفاع امارات اعلام کرد که این کشور در آمادگی کامل برای مقابله با هرگونه تهدید و هر چیزی است که امنیت این کشور را هدف قرار می‌دهد.

ساعتی پیش بود که منابع خبری از شنیده شدن صدای انفجار در دوبی و بندر جبل علی خبر دادند.

وزارت کشور امارات با ارسال پیامی به شهروندان از تهدید موشکی خبر داده و از آنان خواسته در اماکن امن پناه بگیرند.