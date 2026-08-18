توقف آلومینیوم در خانه؛ چادرملو اولین امتیاز فصل را دشت کرد

جوان آنلاین: تیم‌های آلومینیوم اراک و چادرملوی اراک از ساعت ۱۹:۳۰ سه‌شنبه شب در چارچوب هفته دوم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس در ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک به مصاف هم رفتند.

به گزارش ایرنا، میثم حیدری با کمک‌های بهزاد پناهی و علیرضا طاهرخانی قضاوت این مسابقه را برعهده داشت.

آلومینیوم اراک در اولین میزبانی در فصل جدید لیگ برتر به دنبال دومین برد متوالی بود. آنها هفته اول استقلال خوزستان را شکست دادند و در بازی خانگی با چادرملو، به دنبال تکرار نتیجه هفته اول بودند.

در سوی دیگر چادرملو شرایطی متفاوت نسبت به میزبانش داشت. شاگردان سعید اخباری در هفته اول مقابل سپاهان شکست خوردند تا لیگ بیست و ششم را با باخت آغاز کنند. با توجه به شکست هفته نخست، چادرملو در این بازی دور از خانه به دنبال کسب اولین برد بود.

آلومینیوم با توجه به بازی در خانه و انگیزه‌هایی که داشت، مسابقه را بهتر آغاز کرد و بیشتر توپ و میدان را در اختیار داشت. در جدی‌ترین موقعیت نیمه اول، آنها در دقیقه ۱۱ روی ضربه ابوالفضل قنبری روی یک ریباند در جلوی دروازه می‌توانستند به گل برسند، اما دروازه‌بان چادرملو این توپ را دفع کرد.

نیمه اول در شرایطی با تساوی بدون گل به پایان رسید که آلومینیوم مالکیت بیشتری در جریان بازی داشت، اما نتوانست از این برتری استفاده کند.

نیمه دوم هم مانند نیمه اول با وجود تلاشی که بازیکنان دو تیم انجام دادند، توپی از خط دروازه‌ها عبور نکرد تا تماشاگران حاضر در استادیوم اراک در حسرت تماشای گل بمانند.

در نهایت آلومینیوم و چادرملو با تساوی بدون گل به کارشان پایان دادند. آلومینیوم با این تساوی، ۴ امتیازی شد و چادرملو هم اولین امتیاز را در فصل جدید کسب کرد.

ترکیب اولیه آلومینیوم اراک:

محمد خلیفه، بهرام گودرزی، امیرمحمد هوشمند، ابوالفضل سوختانلو، امیر نوری، ابوالفضل قنبری، سید مهدی مهدوی، سید مهران موسوی، ساسان حسینی، ساسان جعفری‌کیا و عباس کهریزی

سرمربی: پیروز قربانی

ترکیب اولیه چادرملو:

حجت صدقی، سعید محمدی فر، علیرضا آرتا، سیروس صادقیان، جوئل تورس، رنی بوبوی، علی کمالی، رضا دهقان، امیررضا اسلام‌طلب، رضا میرزایی و محمد حسین خسروی

سرمربی: سعید اخباری