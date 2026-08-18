جوان آنلاین: سرخپوشان ایران در هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر خلیج فارس اولین میزبانی را انجام خواهند داد.

به گزارش مهر، مهدی تارتار که نخستین بازی خانگی را در پیش دارد در کنفرانس خبری پیش از بازی، اظهار داشت: فردا بازی خیلی مهمی داریم. این بازی یکی از فینال‌های ما است. در واقع تمام بازیهای‌مان را باید به چشم فینال ببینیم. با تیمی بازی داریم که خیلی منظم بازی می‌کند و کادر فنی خیلی خوبی دارد. شناخت خوبی از تیم‌شان دارند و در چند سال گذشته نتایج خوبی گرفته‌اند.

او ادامه داد: استقلال خوزستان بازیکنان جوان و باانگیزه‌ای دارد. آنها می‌توانند کار را برای ما سخت کنند، اما ما هم محکوم به برد هستیم. بچه‌ها خیلی خوب تمرین می‌کنند. به قدری با انگیزه هستند که کار ما را برای انتخاب ترکیب سخت کرده‌اند.

سرمربی پرسپولیس تصریح کرد: اگر قرار است لیگ تعطیل شود و تیم‌های آسیایی به این مسابقات بروند به ضرر ما خواهد بود، اما اگر بازی‌ها منظم باشد و آن تیم هابازی‌های بیشتری انجام دهند به سود ما خواهد بود.

تارتار درباره چالش انتخاب بازیکنان گفت: تیمی که هدف بزرگی دارد باید در هر پست دو بازیکن خوب داشته باشد. ما ۳ روز پیش بازی کردیم و فردا در روز چهارم باید یک بازی دیگر انجام بدهیم. سعی می‌کنیم همه بازیکنان را در سطح خوب نگه داریم. این چالش خیلی شیرین است و مهمتر از آن این است که بچه‌ها با یکدیگر اتحاد داشته باشند.

وی در پاسخ به سوالی درباره انتقاد‌ها از عملکرد پرسپولیس در نیمه دوم بازی برابر شمس آذر و اینکه آیا روی این نقاط ضعف کار شد، خاطرنشان کرد: ما خیلی زمان نداشتیم که کار تاکتیکی انجام دهیم و بیشتر ریکاوری کردیم. سعی می‌کنیم در جلسات فنی بازیکنان را توجیه کنیم. آن بازی شرایط خود را داشت و توانستیم با نتیجه خوبی بیرون بیاییم و الان تمرکز ما روی بازی فردا است.

وی درباره اینکه آیا دنبال بردن با کلین شیت است یا خیر، عنوان داشت: تنها هدف ما بردن بازی‌ها است و اگر با کلین شیت باشد بیشتر دوست دارم. اما هدف اصلی ما بردن حریفان است.

تارتار درباره ناراحتی ارونوف پس از نیمکت نشینی در بازی قبل و نحوه مدیریت این تعداد بازیکن خوب در پرسپولیس، خاطرنشان ساخت: ما یکی دو بازیکن دیگر نیاز داریم و هنوز تیم کاملی نشده‌ایم و از نظر تعداد مشکل داریم. حاشیه‌ای هم احساس نکردم. اوستون با هماهنگی کادر پزشکی به رختکن رفت که برای شروع نیمه دوم آماده شود، اما اگر هم ناراحت شده باشد در فوتبال این مسائل طبیعی است. اوستون بازیکن خیلی خوبی است، اما بازیکنان دیگر تیم هم خیلی خوب هستند. همه بازیکنان تلاش می‌کنند، اما چیدمان ترکیب با سرمربی است و این موضوع در تیم ما کاملا جا افتاده است.

سرمربی پرسپولیس درباره بحث لو رفتن ترکیب تیم افزود: اولا من خیلی فضای مجازی را رصد نمی‌کنم، اما این موضوع را شنیدم که ما برخورد کردیم، اما اصلا چنین چیزی نبوده و بچه‌های ما خیلی حرفه‌ای هستند. درباره ترکیب هم خود ما تا جلسه فنی واقعا نمی‌دانیم چه نفراتی در زمین حضور دارند و بچه‌ها آنقدر نزدیک و با کیفیت هستند که کار برای ما خیلی سخت می‌شود.

تارتار در پاسخ به این سوال که بخشی از هواداران در ابتدای انتخابش، موافق او نبودند، اما نشان داد می‌تواند سرمربی بزرگی شود، توضیح داد: اینکه هواداران ما همیشه دغدغه پرسپولیس را دارند جای تقدیر دارد. من از مطالبه گری هواداران پرسپولیس خوشم می‌آید و نشان از عشق آن‌ها است. این ایرادی ندارد. اگر در شروع من را نپذیرفته‌اند به آنها حق می‌دهم. شاید در گذشته از نطر جذب بازیکنان از تیم‌های من به پرسپولیس سوء تفاهم‌هایی بوده است. ما راه سختی در پیش داریم و باید خیلی از ضعف‌هایمان را برطرف کنیم. خیلی ایراد داریم و امیدوارم تماشاگران از ما حمایت کنند.

وی درباره لقب تارتتا نیز گفت: من مهدی تارتار هستم و سعی می‌کنم مثل خودم باشم. من از همه مربیان یاد می‌گیرم و سعی می‌کنم در هر تیمی فلسفه‌ای مطابق با آن تیم داشته باشم. از گواردیولا، سیمونه و آرتتا یا در پرس و بازپس گیری از یورگن کلوپ یاد بگیرم. فلسفه با توجه به موجودی ایجاد می‌شود. تیم من به گونه‌ای است که می‌توانم ترکیبی از روش‌ها را دنبال کنم.

وی درباره مصدومان احتمالی نیز اضافه کرد: یک مقدار بچه‌ها خسته شده‌اند و شاید برای شروع بازی تغییراتی داشته باشیم و شاید هم نه.