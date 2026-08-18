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تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۲:۱۱
ورزش » ساير

تراکتور پیروز بازی بزرگ هفته/ شاگردان نکونام ۶ امتیازی شدند

1 تیم فوتبال تراکتور موفق شد در مهم‌ترین بازی هفته دوم لیگ برتر سپاهان را شکست دهد.

جوان آنلاین: تیم‌های فوتبال سپاهان و تراکتور در حساس‌ترین دیدار هفته دوم بیست‌وششمین دوره رقابت‌های لیگ برتر از ساعت ۲۰ شامگاه سه‌شنبه ۲۷ مرداد در ورزشگاه نقش جهان اصفهان به مصاف یکدیگر رفتند که این دیدار در نهایت با برتری ۲ بر صفر تراکتور به پایان رسید. امیرحسین حسین‌زاده هر دو گل را به ثمر رساند.

دو تیم بازی را با احتیاط آغاز کردند و در دقایق ابتدایی تلاش داشتند با کنترل میانه میدان، راهی برای رسیدن به دروازه یکدیگر پیدا کنند. نخستین موقعیت جدی بازی در دقیقه ۱۲ شکل گرفت؛ ارسال احسان حاج‌صفی روی دروازه تراکتور با ضربه سر رضا جعفری همراه شد، اما علیرضا بیرانوند با واکنشی مناسب توپ را مهار کرد.

سپاهان در دقیقه ۱۴ بار دیگر دروازه میهمان را تهدید کرد که شوت کات‌دار آرش رضاوند با اختلاف از بالای دروازه تراکتور به بیرون رفت. در سمت مقابل، تراکتور در دقیقه ۱۸ روی ارسال به محوطه جریمه صاحب موقعیت شد، اما ضربه سر شهریار مغانلو از بالای دروازه سپاهان عبور کرد.

در دقیقه ۲۴، رضا جعفری روی یک حرکت سریع در موقعیت شوت‌زنی قرار گرفت و ضربه خود را به سمت دروازه تراکتور زد، اما بیرانوند بار دیگر با واکنشی خوب مانع از باز شدن دروازه تیمش شد.

تیر دروازه مانع گلزنی سپاهان شد

در دقیقه ۳۵، سپاهان یکی از جدی‌ترین موقعیت‌های خود در نیمه نخست را ایجاد کرد. امید نورافکن از پشت محوطه جریمه اقدام به شوت‌زنی کرد، اما ضربه سنگین او به تیرک دروازه تراکتور برخورد کرد تا شانس سپاهان برای رسیدن به گل از بین برود.

در ادامه نیمه نخست نیز تلاش دو تیم برای تغییر نتیجه ثمری نداشت و بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید.

با آغاز نیمه دوم، تراکتور و سپاهان حملات بیشتری روی دروازه یکدیگر ترتیب دادند و تلاش کردند با افزایش سرعت بازی به گل برسند. با این حال، دروازه‌ها همچنان بسته ماند و موقعیت‌های ایجادشده یکی پس از دیگری از دست رفت.

در دقیقه ۷۹، سپاهان فرصت مناسبی برای باز کردن دروازه تراکتور داشت. پس از حرکت مهدی لیموچی و پاس او، توپ پشت محوطه جریمه به عارف حاجی‌عیدی رسید و این بازیکن با شوتی به سمت دروازه تراکتور اقدام کرد، اما بیرانوند این ضربه را نیز مهار کرد.

قفل دروازه سپاهان باز شد

در شرایطی که به نظر می‌رسید دیدار دو تیم با تساوی بدون گل به پایان خواهد رسید، تراکتور در دقیقه ۸۵ به گل رسید. امیرحسین حسین‌زاده پس از حرکتی در پشت محوطه جریمه و عبور از آرمین سهرابیان، اقدام به شوت‌زنی کرد و ضربه او از میان دستان سیدحسین حسینی عبور کرد و وارد دروازه سپاهان شد.

پس از این گل، سپاهان تلاش کرد در دقایق باقی‌مانده بازی را به تساوی بکشاند، اما حملات شاگردان محرم نویدکیا ثمری نداشت.

حسین زاده دبل کرد

مهاجم جوان تراکتور در دقیقه ۳+ ۹۰ و در مصافی تگ به تک با سید حسین حسینی موفق شد گل دوم تراکتور را به ثمر برساند.

به این ترتیب، تراکتور با کسب دومین پیروزی متوالی خود در فصل جدید، سه امتیاز ارزشمند از ورزشگاه نقش جهان به دست آورد و به روند موفق خود ادامه داد. سپاهان نیز نخستین شکست فصل را تجربه کرد.

برچسب ها: تیم تراکتور ، جواد نکونام ، لیگ برتر
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