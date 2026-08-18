جوان آنلاین: نصیری، رئیس ستاد پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران گفت: فضا‌های مختلفی به‌عنوان پناهگاه شناسایی شده‌اند که می‌توانند بخش قابل توجهی از شهر را در شرایط اضطراری پوشش دهند. در هر محله و خیابان، فضا‌هایی مانند مجتمع‌های تجاری، هایپرمارکت‌ها، مراکز تجاری و اداری و پارکینگ‌های طبقاتی وجود دارد که دارای فضا‌های زیرسطحی هستند و می‌توان از ظرفیت آنها استفاده کرد.

به گزارش تسنیم، وی ادامه داد: برای این فضا‌ها شناسنامه تهیه شده و مساحت آنها نیز به‌صورت موردی و دقیق استخراج شده است. در مجموع، ۲۵۳ مجتمع شناسایی شده که مساحت فضا‌های زیرسطحی آنها حدود ۲ میلیون و ۶۸۱ هزار و ۹۰۰ مترمربع است. اگر به‌طور میانگین برای هر مترمربع ظرفیت یک نفر در نظر بگیریم، این فضا‌ها می‌توانند ظرفیت پناه گرفتن نزدیک به سه میلیون نفر را داشته باشند؛ ظرفیتی که تقریباً ۱۰ برابر ظرفیت مهران است.

نصیری گفت: علاوه بر این، فضا‌های زیرسطحی دیگری نیز وجود دارد که می‌توان از آنها در شرایط اضطراری استفاده کرد. برای نمونه، برخی از فضا‌های مرتبط با راه‌آهن که در زیرزمین احداث شده‌اند، ظرفیت قابل توجهی دارند. موضوع دیگری که نسبت به سال گذشته پیشرفت قابل توجهی داشته، شناسایی و علامت‌گذاری پناهگاه‌ها در مناطق مختلف شهر تهران و حتی در برخی ایستگاه‌های مترو است. نصب تابلو‌های مربوط به این فضا‌ها آغاز شده است.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران خاطرنشان کرد: البته هنوز این فرایند به‌طور کامل به پایان نرسیده و کمتر از ۶۰ درصد کار باقی مانده است. طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، قرار است بخش باقی‌مانده نیز تا پایان تابستان تکمیل شود. بخشی از این تأخیر نیز به موضوع بودجه مناطق و فرایند اجرایی نصب تابلو‌ها مربوط است.