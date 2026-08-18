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تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۵۴
ورزش » ساير

۵ طلا و ۳ برنز تکواندوکاران ایران در روز نخست پرزیدنت کاپ پاکستان

1 نمایندگان تکواندوی ایران در پرزیدنت‌کاپ پاکستان موفق به کسب پنج مدال طلا و سه برنز شدند.

جوان آنلاین: رقابت‌های تکواندوی پرزیدنت‌کاپ پاکستان در روز نخست به پایان رسید و نمایندگان ایران موفق به کسب پنج مدال طلا و ۳ برنز شدند.

ابوالفضل زندی، نسترن ولی‌زاده، رادین زینالی، حنا زرین‌کمر و آرین سلیمی پنج تکواندوکار ایران بودند که با عبور از رقبای خود بر روی سکوی نخست ایستادند و امیرسینا بختیاری، یلدا ولی نژاد و فاطمه احمدی نیز صاحب نشان برنز شدند.

در وزن منفی ۵۸ کیلوگرم مردان، ابوالفضل زندی پس از برتری ۲ بر صفر مقابل حیدر زمان از پاکستان و پیروزی ۲ بر صفر برابر نماینده قزاقستان و سپس شکست دادن امیرمهدی نصیراحمدی دیگر نماینده کشورمان در مرحله نیمه‌نهایی مقابل پارک تائه جون از کره جنوبی قرار گرفت و با نتیجه ۲ بر صفر به برتری رسید تا راهی فینال شود. زندی در دیدار پایانی برابر آن هیانگ‌سیک از کره جنوبی، در راند نخست ۱۱ بر ۶ و در راند دوم ۱۲ بر ۳ به پیروزی رسید و مقتدرانه عنوان قهرمانی این وزن را به دست آورد.

در وزن منفی ۶۲ کیلوگرم زنان، نسترن ولی‌زاده پس از برتری مقابل رقبا در دور مقدماتی در نیمه‌نهایی حریف کره‌ای را شکست داد و به دیدار فینال راه یافت. او در مبارزه پایانی برابر دیاراخون عزیزوا از ازبکستان به میدان رفت. راند نخست این مبارزه بدون امتیاز به پایان رسید، اما ولی‌زاده به عنوان برنده راند معرفی شد. نماینده ایران در راند دوم با نتیجه ۱۲ بر صفر به پیروزی رسید و مدال طلای این وزن را از آن خود کرد. در این وزن یلدا ولی نژاد دیگر نماینده ایران موفق به کسب نشان برنز مسابقات شد.

رادین زینالی در وزن منفی ۷۴ کیلوگرم مردان نیز با عملکردی مقتدرانه به فینال رسید. او در مراحل ابتدایی مقابل رحیم خان محمد از پاکستان و کانگ ایون‌سئو از کره جنوبی به برتری ۲ بر صفر دست یافت و در نیمه‌نهایی نیز فروم پاتجو از تایلند را با همین نتیجه شکست داد. زینالی در فینال برابر نماینده ازبکستان در راند نخست یک بر صفر پیروز شد و با برتری در راند دوم، قهرمانی این وزن را جشن گرفت. امیرسینا بختیاری نماینده دیگر ایران در این وزن روی سکوی سوم مسابقات قرار گرفت.

در وزن مثبت ۷۳ کیلوگرم زنان، حنا زرین‌کمر با شکست دادن نماینده تایلند در دور مقدماتی و سپس پیروزی در نیمه‌نهایی مقابل فاطمه احمدی دیگر نماینده کشورمان در دیدار پایانی مقابل سعیدوا از ازبکستان قرار گرفت. زرین‌کمر در راند نخست با نتیجه ۹ بر ۶ و در راند دوم با نتیجه ۴ بر ۲ حریف خود را شکست داد تا چهارمین طلای ایران در این رقابت‌ها را به نام خود ثبت کند. فاطمه احمدی نیز در این وزن برنز گرفت.

آرین سلیمی نیز در وزن مثبت ۸۷ کیلوگرم مردان پس از برتری ۲ بر صفر مقابل محمد فروخی از پاکستان و عبور از علی نجفی دیگر نماینده ایران و سپس پیروزی ۲ بر صفر برابر نماینده ازبکستان، راهی فینال شد. سلیمی در مبارزه نهایی مقابل پارک چان هوی از کره جنوبی، در راند نخست ۱۲ بر ۳ و در راند دوم ۱۰ بر یک به برتری رسید تا با اقتدار روی سکوی نخست قرار بگیرد.

در کنار مدال‌آوران، امیرمحمد نصیراحمدی در وزن منفی ۵۸ کیلوگرم، رضا کلهر در وزن منفی ۷۴ کیلوگرم، علی نجفی در وزن مثبت ۸۷ کیلوگرم مردان نیز برای ایران به میدان رفتند و در بخش زنان علاوه بر ورزشکاران طلایی در وزن منفی ۴۹ کیلوگرم زنان، مریم ملکوتی‌خواه نیز به روی شیاپ چانگ رفت.

برچسب ها: تکواندو ، ایران ، پاکستان
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