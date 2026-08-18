شاخص بورس در آستانه فتح قله ۶ میلیون واحد 

معاملات روز سه‌شنبه بورس تهران با ادامه روند صعودی همراه بود و شاخص کل با رشد بیش از ۲ هزار واحد در آستانه فتح قله ۶ میلیون واحد قرار گرفت. کارشناسان بازار سرمایه، عبور از مرز روانی ۶ میلیون واحد را مهم‌ترین رویداد پیش‌روی بورس ارزیابی می‌کنند. بازدهی شاخص کل بورس از ابتدای سال جاری تاکنون به ۵۹ درصد رسیده و شاخص هم‌وزن نیز بازدهی ۷۵ درصدی را به ثبت رسانده است. کارشناسان با توجه به شرایط جدید بازار و وضعیت متغیر‌های سیاسی و اقتصادی، سناریو‌های مختلفی را برای مسیر پیش‌روی بورس مطرح می‌کنند. آنها تأکید دارند که کاهش عدم‌قطعی‌ها می‌تواند زمینه‌ای برای تداوم رشد بازار سرمایه باشد، به‌ویژه آنکه بازار‌های موازی بورس از جمله طلا و دلار نیز از ابتدای سال تاکنون فرصتی برای رشد نداشته‌اند.



برای ارزیابی این دوره وضعیت بورس تهران، باید شرایطی را که بازار قبل از آغاز آن پشت سر گذاشته است نیز در نظر گرفت. بورس در ۲۹اردیبهشت و همزمان پس از بازگشایی، یکی از ادوار جذاب ورود پول را تجربه کرد و ورود سرمایه‌های حقیقی به بازار در کنار افزایش ارزش معاملات، فضای مثبتی را در دادوستد‌های این بازار ایجاد کرد. با این حال، از اواخر خردادماه، مسیر بازار تا حدودی تغییر کرد و شاخص‌ها وارد مرحله‌ای کوتاه از اصلاح شدند. در ادامه نیز برخی نگرانی‌ها درباره آینده تحولات سیاسی و اقتصادی، باعث شد بخشی از سرمایه‌گذاران با احتیاط بیشتری در بازار رفتار کنند.

در مجموع آنچه درخصوص وضعیت رشد بازار سرمایه در سال جاری می‌توان اشاره کرد این است که رشد بورس در تمام مدت چند ماه گذشته به صورت یک‌دست نبوده و سرمایه‌گذاران بنا به شرایط مختلف تصمیمات خود را اتخاذ کرده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد تمایل سرمایه‌گذاران از ابتدای سال جاری تاکنون، عمدتاً بر سهام‌های کوچک یا بزرگ نبوده و بنا به شرایط این تصمیمات تغییر کرده است.

برخی از صاحب‌نظران این وضعیت را نوعی بی‌تصمیمی و بی‌حسی سهامداران نسبت به تحولات اقتصادی و سیاسی می‌دانند، اما در مقابل بسیاری از کارشناسان معتقدند که شرایط فعلی بیش از آنکه بی‌حسی به شرایط اقتصادی و مؤلفه‌های سیاسی باشد، نوعی هوشمندی و سازگاری سهامداران با وضعیت فعلی است. در هر صورت نکته مهم این روز‌های بازار سرمایه، سرعت تحولات است. در بسیاری از مواقع، فروشنده‌ای که سهم خود را در قیمت‌های پایین عرضه کرده، در ادامه برای ورود مجدد ناچار به خرید در قیمت‌های بالاتر شده است. کارشناسان تأکید دارند که این مسئله نشان‌دهنده ظرفیت بالای رشد بازار سرمایه در ماه‌های آینده است، به خصوص اینکه بازار هنوز رشد قابل توجهی را تجربه نکرده و بسیاری از سهم‌ها ارزنده هستند.

پیش‌بینی رشد ۲۵ تا ۳۰ درصدی شاخص

بر همین اساس، در صورت افزایش قطعیت‌ها در فضای اقتصادی می‌توان برای بورس در یک ماه آینده بازدهی حدود ۲۵ تا ۳۰ درصدی را متصور بود، به‌خصوص در صنایعی که در موج صعودی اخیر کمتر رشد کرده‌اند و همچنان پتانسیل بیشتری برای افزایش قیمت دارند.

در چنین شرایطی فروشندگان نیز دیگر مانند گذشته اطمینان ندارند که بتوانند سهام فروخته شده را در قیمت‌های پایین‌تر دوباره خریداری کنند. از سوی دیگر، خریدار با این فرضیه مواجه است که هم سودآوری شرکت‌ها در حال افزایش است، هم ارزش‌گذاری بازار نسبت به گذشته پایین‌تر قرار دارد و هم در بازار‌های موازی فعلاً فرصت کم‌ریسک و جذابی برای جایگزینی بورس وجود ندارد. به همین دلیل حتی در روز‌هایی که بازار منفی می‌شود، بخشی از خریداران همچنان فعال هستند و تلاش می‌کنند از ترس سایر سرمایه‌گذاران فرصت خرید ایجاد کنند. این موضوع یکی از مهم‌ترین نشانه‌های تغییر رفتار معامله‌گران در مقایسه با دوره‌های قبلی است.

صف‌های خرید ۸/۱۲ همتی در بازار سرمایه

هاتف سیدی، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به عملکرد قابل قبول بازار سرمایه به «جوان» گفت: شاخص کل در ۶۰ روز گذشته موفق شده هفت کانال را پشت سر بگذارد و از محدوده ۵ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد تا مرز ۹/۵ میلیون واحدی پیشروی کند.

او با اشاره به اهمیت مرز روانی ۶ میلیون واحدی گفت: شاخص هم‌وزن در معاملات روز سه‌شنبه ۷۸۶۳ واحد مثبت شد که نشان می‌دهد مبادلات سهام نماد‌های کوچک‌تر از نماد‌های شاخص‌ساز جلو‌زده است. همچنین ۴۸ همت هم حجم خورد.

او در ادامه افزود: از ابتدای ساعت معاملات روز سه‌شنبه تاکنون ۶۰۳ میلیارد تومان پول حقیقی‌ها از سهام، حق تقدم سهام و صندوق‌های سهامی و ۱۷۵۰ میلیارد تومان از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شده است. ۶۰ درصد بازار در محدوده سبز قرار دارد و ارزش صف خرید حدود ۸/۱۲ همت است. همچنین فولاد با جذب ۲۶۱ میلیارد تومان پول حقیقی‌ها در صدر لیست نماد‌های جذاب قرار دارد، ولی از وبملت بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان خروج نقدینگی ثبت شده است.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه با اشاره به افزایش اقبال خریداران به گروه‌های فلزات اساسی و دارویی‌ها گفت: بیشترین صف فروش سهام در اختیار پالایشی‌ها و بانکی‌ها قرار دارد.

نسخه عبور از روز‌های پرریسک بورس

سیدی عبور از مرز روانی ۶ میلیون واحد را مهم‌ترین رویداد پیش‌روی بورس ارزیابی می‌کند و می‌گوید: با این حال، نزدیک شدن به سطوح قیمتی بالا معمولاً با افزایش عرضه و شناسایی سود همراه می‌شود. از این رو، تداوم روند صعودی در روز‌های آینده به توان تقاضا برای جذب عرضه‌های احتمالی در آستانه این مرز جدید وابسته خواهد بود.

سیدی افزود: در شرایطی که چشم‌انداز روشنی به لحاظ متغیر‌های اقتصادی و سیاسی وجود نداشته باشد احتمالاً توجهات به برخی صنایع تدافعی مانند دارویی و غذایی بیشتر می‌شود. در این شرایط با توجه به نشانه‌های تکنیکال در بازار‌های طلا نیز می‌توان انتظار داشت بخشی از نقدینگی به این بازار‌ها منتقل شود. بنابراین در این سناریو، انتظار شکل‌گیری یک روند صعودی شارپ در بورس چندان محتمل نیست و بازار‌های کالایی و برخی بازار‌های موازی می‌توانند بازدهی بهتری نسبت به سهام داشته باشند، اما در سناریوی دیگر تقاضا برای صنایع بزرگ و شاخص‌ساز بیشتر می‌شود.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه گفت: سرمایه‌گذاران باید در چنین شرایطی تنوع‌بخشی هوشمندانه‌ای در سبد خود داشته باشند و دارایی‌ها را میان صنایع تدافعی، صنایع بزرگ و متناسب با میزان ریسک‌پذیری، میان درآمد ثابت و گواهی‌های کالایی مانند طلا و نقره توزیع کنند.

او افزود: نگهداری بخشی از سرمایه به شکل نقد یا در صندوق‌های درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی نیز اهمیت دارد تا در صورت رفتار‌های احتیاطی، امکان استفاده از فرصت‌های خرید وجود داشته باشد.