کد خبر: 1374770
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تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۱
سیاست » اخبار کلی
شورای هماهنگی در بیانیه‌ای تبیین کرد 

سلب اراده ملت ایران منطق کودتای ۲۸ مرداد و تجاوز امروز 

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در بیانیه‌ای از آحاد ملت شریف ایران دعوت کرد همزمان با سالروز کودتای امریکایی ۲۸ مرداد، در اجتماعات مردمی سراسر کشور با محوریت «۲۸ مرداد؛ از کودتای دیروز تا تجاوز امروز» حضور یابند و با حضوری باشکوه، همدلانه و دشمن‌شکن، بار دیگر نشان دهند که ملت ایران، در دفاع از ایران عزیز، یکپارچه و استوار ایستاده است. 
در این بیانیه آمده است: بیست‌وهشتم مردادماه ۱۳۳۲، در حافظه تاریخی ملت ایران نشانه‌ای آشکار از منطق آشنا و دیرپا در مناسبات قدرت است که در آن، هنگامی که اراده ملت برای استقلال، حاکمیت بر منابع و تعیین سرنوشت خویش با منافع قدرت‌های سلطه‌گر در تعارض قرار می‌گیرد، ابزار‌های مداخله خارجی از کودتا و سرنگونی دولت ملی تا تحریم، فشار، عملیات روانی و جنگ مستقیم تغییر می‌کنند، اما غایت، همچنان مهار اراده ملی و بازگرداندن کشور به مدار اراده بیگانه باقی می‌ماند. کودتای ۲۸ مرداد، با دخالت مستقیم امریکا و انگلستان، نمونه‌ای تاریخی از همین منطق بود که با سرنگونی دولت قانونی، مسیر طبیعی تحول سیاسی کشور را دستخوش انحراف کرد و با سرکوب نیرو‌های مستقل، تضعیف نهاد‌های قانونی و استقرار فضای استبدادی، هزینه سنگینی بر حیات سیاسی و اجتماعی ایران تحمیل ساخت. این بیانیه می‌افزاید: آنچه اهمیت ۲۸ مرداد را از واقعه تاریخی فراتر می‌برد، آشکار شدن نسبت میان استقلال ملی و اراده بیگانه است که نشان داد وابستگی سیاسی، پیش از آنکه در شکل حضور رسمی بیگانه ظاهر شود، از مجرای سلب اعتمادبه‌نفس ملی، تضعیف اراده عمومی و بی‌اعتبار کردن حق ملت در تعیین سرنوشت خویش عمل می‌کند. کودتا، تجربه‌ای تلخ از بی‌اعتنایی قدرت‌های خارجی به اراده ملت ایران و امکان تحمیل نظم مطلوب خود بر کشور را در حافظه تاریخی ایرانیان به یادگار گذاشت که پیامد‌های آن در دهه‌های بعد، در تشدید استبداد، انسداد سیاسی و انباشت نارضایتی‌های اجتماعی امتداد یافت و سرانجام در بستر مجموعه‌ای از عوامل، به یکی از زمینه‌های تاریخی شکل‌گیری انقلاب اسلامی تبدیل شد. امروز، پس از گذشت بیش از هفت دهه، تاریخ بار دیگر در برابر ملت ایران با صورتی متفاوت، اما باطن و منطقی آشنا ظاهر شده است. جنگ تحمیلی امریکایی ـ صهیونی، ادامه همان منطق سلب اراده ملی با ابزار‌هایی متناسب با اقتضائات عصر جدید است. با این تفاوت که آنچه روزگاری در اتاق‌های عملیات محرمانه و با طراحی کودتا دنبال می‌شد، امروز در ترکیبی پیچیده از تجاوز نظامی، ترور، فشار اقتصادی، جنگ شناختی، عملیات رسانه‌ای و تلاش برای فرسایش سرمایه اجتماعی و شکستن اراده عمومی دنبال می‌شود. اگر در ۲۸ مرداد، قدرت‌های خارجی می‌کوشیدند اراده ملت ایران را پشت در‌های بسته و با دخالت در ساختار سیاسی کشور به حاشیه برانند، امروز همان منطق در مقیاسی گسترده‌تر می‌کوشد با هدف قرار دادن امنیت، ثبات، اعتماد عمومی و محاسبات ذهنی جامعه، ملت ایران را از ایستادگی بر حقوق و منافع ملی خود منصرف سازد. 
تفاوت بنیادین ایران امروز با ایرانِ ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در همین نقطه آشکار می‌شود؛ ملت ایران اکنون تجربه تاریخی مداخله بیگانه را در حافظه خود دارد و می‌داند که استقلال، موهبتی تضمین‌شده نیست که بتوان آن را به امید اراده قدرت‌های خارجی واگذار کرد. تجربه کودتا به ما آموخت که هیچ قدرتی بیرون از مرز‌های ایران، خیرخواهانه برای آینده ایران تصمیم نخواهد گرفت و امنیت و پیشرفت پایدار جز بر بنیان اراده، اعتمادبه‌نفس، انسجام و توان ملی استوار نخواهد شد. از همین رو، در جنگ تحمیلی امروز نیز مسئله صیانت از حق تعیین سرنوشت، استقلال سیاسی و تمامیت اراده ملتی است که نمی‌خواهد بار دیگر تاریخ، با صورت و ابزار جدید، همان تجربه تلخ را بر او تکرار کند. 
اکنون بزرگ‌ترین درس ۲۸ مرداد برای ایران معاصر، فهم سازوکار‌های بازتولید سلطه و مصون‌سازی جامعه در برابر آن است که تاریخ خود را می‌شناسد، فریب روایت‌سازی‌های قدرت‌های مداخله‌گر را نمی‌خورد، میان نقد درونی و تسلیم در برابر بیگانه مرز روشن می‌گذارد و اختلافات طبیعی سیاسی و اجتماعی خود را به روزنه‌ای برای مداخله دشمن تبدیل نمی‌کند. در شرایطی که دشمن می‌کوشد با تعمیق شکاف‌های اجتماعی، فرسایش اعتماد عمومی و تحریف واقعیت‌های میدان، جامعه را در برابر جامعه قرار دهد، اتحاد مقدس یکی از ارکان صیانت از استقلال و امنیت کشور است و تجربه تاریخی نشان می‌دهد هرجا اراده ملی تضعیف و جامعه دچار گسست شده، امکان مداخله و تحمیل بیگانه افزایش یافته است.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: تبلیغات اسلامی ، بیانیه ، کودتای 28 مرداد
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