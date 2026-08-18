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تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۳:۲۰
بين‌الملل » اخبار كلی

تأسیسات نفتی و کشتی‌های سعودی زیر ضرب انصارالله

1 با تداوم ماجراجویی عربستان و مزدورانش در خاک یمن، جنبش انصارالله نیز شاهرگ حیاتی این کشور را نشانه گرفته است، به‌گونه‌ای که دیروز تأسیسات آرامکو در جازان بار دیگر با پهپاد هدف قرار گرفت و به گفته سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن، یک کشتی سعودی نیز در دریای سرخ به آتش کشیده شد. 

جوان آنلاین: با تداوم ماجراجویی عربستان و مزدورانش در خاک یمن، جنبش انصارالله نیز شاهرگ حیاتی این کشور را نشانه گرفته است، به‌گونه‌ای که دیروز تأسیسات آرامکو در جازان بار دیگر با پهپاد هدف قرار گرفت و به گفته سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن، یک کشتی سعودی نیز در دریای سرخ به آتش کشیده شد. 
در حالی که عربستان با ائتلاف‌سازی و حملات مستمر به یمن تلاش دارد انصارالله را به عقب‌نشینی از محاصره دریایی در دریای سرخ وادار کند، این اقدامات نه تنها به هدف خود نرسیده، بلکه عزم یمنی‌ها را برای مقابله با متجاوزان بیشتر کرده است. 
یحیی سریع، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن، روز سه‌شنبه اعلام کرد: «ما یک کشتی جنگی دشمن سعودی را به همراه چهار قایق نظامی همراه آن در دریای سرخ، در مقابل سواحل المخا هدف قرار دادیم.» به گزارش المسیره، یحیی سریع گفت: «این حمله دقیق و مستقیم و با چند موشک بالستیک انجام شد. این عملیات منجر به آتش‌سوزی کامل کشتی، غرق شدن برخی قایق‌ها و آتش گرفتن دیگر قایق‌ها شد.» سریع تأکید کرد: «ما با دقت تمام، تحرکات و تجمعات نظامی دشمن سعودی را از نزدیک زیر نظر داریم و این تحرکات و تجمعات را چه در خشکی و چه در دریا هدف قرار خواهیم داد. همچنین معادله محاصره در برابر محاصره ادامه‌دار خواهد بود و همه مراکز تجمع نظامیان دشمن در هر مکانی هدف قرار می‌گیرند.» سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن همچنین اعلام کرد: «ما یک انبار سلاح وابسته به تجمعات دشمن سعودی را در مرکز نظامی صحن الجن در مأرب با چندین پهپاد هدف قرار دادیم و آن را به آتش کشیدیم.»
انصارالله دیروز پالایشگاه آرامکو در منطقه جازان، واقع در جنوب غرب عربستان، را هدف حمله قرار داد. به گفته یک منبع نظامی، ارتش یمن در این عملیات از پهپاد‌های خود استفاده کرد و پهپاد‌ها به شکل دقیقی به اهداف مورد نظر اصابت کردند. به گزارش خبرگزاری سبأ، این منبع تأکید کرد که این عملیات در پاسخ به نقض حریم هوایی یمن در استان‌های صعده و حجه اجرا شد. به گفته وی، «در واقع این حمله پهپادی در چارچوب تثبیت معادله «پاسخ مستقیم و قاطع علیه هرگونه تجاوز و تشدید میدانی علیه خاک یمن» از سوی صنعا انجام شد و حامل این پیام برای عربستان است که هیچ‌گونه نقض حاکمیت ملی یمن بدون مجازات و هزینه نظامی و میدانی بالا نخواهد ماند.»

 عربستان باید تسلیم شود
با تشدید حملات یمنی‌ها به مواضع و تأسیسات نفتی عربستان، رهبران صنعا هشدار می‌دهند که حاکمان سعودی در نهایت ناگزیر به پذیرش واقعیت‌های میدانی و پیامد‌های ادامه جنگ علیه یمن خواهند بود. در این راستا، دولت صنعا دیروز در بیانیه‌ای تأکید کرد: «دشمن متکبر سعودی چاره‌ای جز تسلیم شدن در برابر خواسته‌ها و حقوق عادلانه مردم یمن، پایان دادن به تجاوز، لغو محاصره، پرداخت حقوق و جبران خسارات ندارد.» دولت صنعا همچنین از عملیات نظامی انجام‌شده توسط نیروهایش علیه عربستان و در مناطق تحت کنترل گروه‌های وابسته به عربستان، به عنوان بخشی از تثبیت معادله «تشدید در برابر تشدید» تقدیر کرد. 
عملیات موشکی و پهپادی هفته‌های اخیر انصارالله علیه تأسیسات نفتی و کشتی‌های عربستان، در کنار محاصره دریایی، خسارات اقتصادی قابل‌توجهی به سعودی‌ها وارد کرده است؛ به‌گونه‌ای که بر اساس گزارش رسانه‌ها، صادرات نفت عربستان از مسیر دریای سرخ ۴۰ درصد کاهش یافته است. انصارالله با ادامه این فشار‌ها تلاش دارد عربستان را به عقب‌نشینی از محاصره یمن وادار کرده و حقوق و منافع مردم این کشور را تأمین کند.

برچسب ها: عربستان ، باب المندب ، جنگ ، یمن
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