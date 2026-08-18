جوان آنلاین: صفحات فضای مجازی و شبکه اینستاگرام را که باز میکنید با سیلی از تبلیغات حوزه سلامت مواجه میشوید. از کلینیکهای چاقی و لاغری گرفته تا جراحیهای زیبایی و تغییر رنگ چشم و جوانسازی و هزار مدل عمل و خدمات زیبایی و سلامت که خیلی وقتها با نقشآفرینی سلبریتیها و چهرههای شناختهشده ورزش و هنر همراه است. با وجود این نگاهی به اخبار مرتبط با حوزه تخلفات پزشکی و آمار و ارقام شکایتها از جراحان زیبایی به همراه اخباری که از پزشکان قلابی و مراکز زیرزمینی ارائهدهنده خدمات زیبایی و سلامت منتشر میشود نشان میدهد یک جای کار میلنگد!
محمد رئیسزاده رئیسکل سازمان نظام پزشکی در نشست خبری روز گذشته خود، با بیان اینکه اغلب جامعه پزشکی به قوانین حوزه تبلیغات پایبند هستند، گفت: «هرگونه اقدام که منطبق بر قوانین نباشد، تخلف به حساب میآید. تبلیغ و هرگونه روابط ناسالم پزشکان با کلینیکها و داروخانه نهتنها به اعتبار علم پزشکی خدشه وارد میکند، بلکه اعتماد مردم به جامعه پزشکی را تحتتأثیر قرار میدهد.» وی با بیان اینکه «حوزه سلامت» محل تجارت نیست، توضیح داد: «حفظ حوزه سلامت، حفظ آبروی کشور است و نمیخواهیم آبروی علم پزشکی کشور را به تجارت تبدیل کنند.»
رئیسکل سازمان نظام پزشکی درباره برخورد با متخلفان نیز خاطرنشان کرد: «بیش از ۱۲ هزار سایت و صفحه شبکههای اجتماعی فعال در حوزه سلامت را رصد کردهایم که بیش از ۷۰۰ مورد تخلف داشتهایم. ۳۱۰ صفحه متخلف که شرایط آنها از نظر ادمین مشخص بود، بسته یا اصلاح شدند. متأسفانه، مابقی صفحات متخلف نیز شرایط مشخصی نداشتند؛ به طور مثال، وضعیت ادمین این صفحات مشخص نبود. عرصه تبلیغات و مداخلات درمانی در فضای مجازی آنچنان گسترده است که حریف شرایط نمیشویم.» رئیس کل سازمان نظام پزشکی درباره برخورد با متخلفان گفت: «در ارتباط با متخلفان مماشات نداریم و هنگامی که یک پرونده به هیئتهای انتظامی واصل شود، شدیدترین برخوردها را خواهیم داشت. تخلف در حوزه پزشکی، تخلف شخصی نیست، بلکه ظلم به مردم است. اگر سازمان نظام پزشکی در این زمینه سکوت کند به فلسفه خود ظلم کردهاست.» به گفته وی احکام متخلفان شامل تذکر شفاهی، توبیخ کتبی و محرومیت از مطب میشود و سال گذشته بیش از ۵۰ مورد محرومیت از مطب برای قصور پزشکی داشتهایم که این محرومیت از مطب میتواند از سه ماه تا محرومیت دائم باشد. رئیسکل سازمان نظام پزشکی درباره تخلفات مداخلهگران در امر درمان هم گفت: «مداخله افراد غیرمجاز و تبلیغات در حوزه درمان یک تخلف نیست بلکه آسیب به سلامت مردم به حساب میآید. به تازگی، یک فرد مداخلهگر در امر درمان دستگیر شد، اما با قید کفالت آزاد شده و پرونده همچنان در جریان است.»
وی از رئیس قوه قضائیه درخواست کرد برای برخورد با مداخلهگران در امر درمان تدبیر جدی داشته باشد، چراکه این موضوع میتواند به آینده نظام سلامت، سلامت مردم و اعتماد مردم به جامعه پزشکی آسیب وارد کند.
رئیسکل سازمان نظام پزشکی درباره پیامدهای مداخلات غیرمجاز در عرصه سلامت اظهار کرد: «مداخله غیرمجاز نهتنها سبب اخلال در نظام سلامت میشود، بلکه میتواند سبب افزایش هزینههای درمانی شود. این احتمال وجود دارد که یک مشکل با درمان ساده و هزینه کم، به دلیل مداخلات غیرمجاز به درمان پیشرفته و هزینه زیاد نیاز داشته باشد. کیفیت خدمات، خط قرمز نظام سلامت است.» رئیسزاده به دو مورد از موارد مطرح از مداخلات عرصه پزشکی که اخیراً نیز خبرساز شدهاند اشاره کرد و گفت: باز هم تأکید میکنم سازمان نظام پزشکی از حاکمیت و قوه قضائیه درخواست میکند به موضوع مداخلات درمانی و تبلیغات در حوزه سلامت توجه کند.