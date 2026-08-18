معاملات مواد اولیه پلیمری هوشمند شد

جوان آنلاین: پلتفرم هوشمند تحلیل و پیش‌بینی بازار مواد اولیه روز سه‌شنبه با حضور طراحان آن، مدیران انجمن پلیمر و پتروشیمی و فعالان بازار سرمایه معرفی و رونمایی شد.

به گزارش ایرنا، این سکو به منظور تحلیل روند بازار انواع محصولات پلیمیری و مواد اولیه آن و بر پایه اطلاعات ۱۵ سال گذشته بورس نماد‌های این صنعت طراحی شده است و به تحلیل گران علاوه بر ارائه تاریخچه‌ای از روند فراز و فرود هر نماد و صنایع تولیدکننده مواد اولیه، تحلیلی از علت صعود و نزول آن و پیش بینی بازار آینده ارائه می‌کند.

اطلاعات و تحلیل‌های این سکو برای فعالان صنعت پلیمر، بازار سرمایه، مدیران خرید و بازرگانی و تحلیلگران بازار پتروشیمی ایران قابل استفاده است.

پایان «بازارسازی» سوداگری در صنعت پلیمر با بهره‌گیری از هوش داده‌محور

سعید ترکمان رئیس هیات‌مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران در حاشیه این جلسه در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه هوشمندسازی بازار و دسترسی به اطلاعات شفاف، راهکار مقابله با رفتار‌های سوداگرانه در این صنعت است، گفت: بهره‌برداری از سامانه تحلیل داده‌های بازار پلیمر، به تولیدکنندگان این امکان را می‌دهد تا با شناخت دقیق از روند‌های قیمتی، از ورود به رقابت‌های کاذب و خرید‌های هیجانی پرهیز کنند.

ترکمان با اشاره به آسیب‌های ناشی از بازارسازی توسط برخی سوداگران در صنعت پتروشیمی اظهار داشت: متأسفانه در برخی برهه‌های زمانی، شاهد افزایش قیمت غیرمنطقی محصولات نهایی به دلیل رفتار‌های هیجانی و بازارسازی‌های کاذب هستیم که فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد می‌کند.

وی افزود: این سامانه حداقل کاری که برای فعالان این حوزه انجام می‌دهد، ارائه تصویری روشن از وضعیت بازار است. تولیدکننده با استفاده از این ابزار می‌تواند تشخیص دهد که چه هنگامی، زمان مناسب برای خرید است و در چه مقاطعی باید از ورود به رقابت‌های چندین‌میلیاردی در بورس کالا اجتناب کند و با صبوری، تصمیم منطقی‌تری بگیرد.

ترکمان با تاکید بر ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت بنگاه‌های تولیدی گفت: ما نیاز داریم که دانش تحلیل داده را وارد صنعت کنیم. این پلتفرم با اتکا به داده‌های ۱۵ساله بورس کالا از سال ۱۳۹۰ تاکنون، امکان رصد روند‌ها و پیش‌بینی قیمت‌های آتی را فراهم کرده است که برای یک تولیدکننده حرفه‌ای، ابزاری حیاتی برای بهینه‌سازی خرید و کاهش ریسک محسوب می‌شود.

رئیس هیئت مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران در خصوص نحوه دسترسی به این سامانه اعلام کرد: اعضای انجمن ملی پلیمر می‌توانند از سازوکار‌های پیش‌بینی شده برای بهره‌گیری از این سکو استفاده کنند. همچنین برای سایر علاقه‌مندانی که عضو انجمن نیستند نیز دسترسی‌هایی در نظر گرفته شده که می‌توانند با پرداخت هزینه اشتراک از خدمات تحلیل داده‌های این پلتفرم بهره‌مند شوند.

وی خاطرنشان کرد: این سامانه فقط یک ابزار فنی نیست، بلکه قدمی در مسیر هوشمندسازی اقتصاد صنعت پلیمر محسکب می‌شود تا تولیدکنندگان بتوانند با دسترسی به اطلاعات شفاف، بهترین انتخاب‌ها را در فرآیند خرید مواد اولیه داشته باشند.

دسترسی به داده‌های سالم ریسک فعالیت در بازار پلیمر را کاهش می‌دهد

محمد متقی مدیرکل صنایع پایین‌دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز در حاشیه این مراسم با تاکید بر اهمیت شفافیت اطلاعاتی در بازار‌های اقتصادی گفت: دسترسی به داده‌های سالم و تحلیل‌شده، پیش‌نیاز اساسی هر فعال اقتصادی برای تصمیم‌گیری با کمترین ریسک و خطا در بازار پلیمر است و پلتفرم‌های داده‌محور می‌توانند این خلأ اطلاعاتی را برطرف کنند.

متقی با اشاره به ضرورت هوشمندسازی فرآیند‌های خرید و فروش اظهار داشت: فعالان اقتصادی برای اتخاذ بهترین تصمیم نیازمند دسترسی به منبع دیتای سالم هستند. پلتفرمی که امروز رونمایی شد، شاخص‌های مناسبی را برای ورود به بازار فراهم کرده که می‌تواند به تصمیم‌گیری درست و صحیح تولیدکنندگان کمک کند.

وی با اشاره به دشواری‌های پیشین در تحلیل بازار یادآورشد: پیش از این، فعالان بازار مجبور بودند برای دستیابی به شاخص‌ها، به‌صورت دستی داده‌ها را از سایت بورس استخراج، تلفیق و مقایسه کنند. اما با راه‌اندازی این ابزار، پلتفرم آماده‌ای در اختیار کاربران قرار گرفته که ضمن تحلیل روند ۱۵ ساله بازار، نیاز به استخراج فردی و دستی اطلاعات را حذف کرده است.

آخرین وضعیت عرضه مواد اولیه پلیمری

مدیرکل صنایع پایین‌دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در خصوص وضعیت عرضه مواد اولیه صنایع پلیمر و فرآورده‌های پتروشیمی در بازار افزود: وضعیت عرضه مواد اولیه پلیمری در برخی کالا‌ها به شرایط پیش از ناترازی بازگشته است، اما در برخی محصولات دیگر همچنان با محدودیت‌هایی مواجه هستیم.

متقی با تاکید بر تلاش‌های شبانه‌روزی برای رفع چالش‌های تولید خاطر نشان کرد: با توجه به شرایط گرمای تابستان و چالش‌های تامین سوخت و خوراک مورد نیاز، تمام تلاش خود را به کار گرفته‌ایم تا با عبور از شرایط بحرانی، به حداقل‌های مورد نیاز بازار و تولیدکنندگان اطمینان خاطر دهیم. در حال حاضر اقدامات جایگزینی با جدیت در دست پیگیری است.

وی اذعان کرد: پروژه‌های بازسازی و تامین مسیر‌های جایگزین برای جبران کمبود‌ها در اولویت است و جزئیات دقیق و قابل اتکای پیشرفت این پروژه‌ها به‌صورت ماهانه از طریق سایت‌های رسمی شرکت ملی صنایع پتروشیمی اطلاع‌رسانی می‌شود تا فعالان صنعت با تکیه بر اطلاعات رسمی، برنامه‌ریزی‌های خود را انجام دهند.