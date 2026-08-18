جوان آنلاین: به نقل از آناتولی، اداره آمار ملی انگلیس (ONS) روز سهشنبه اعلام کرد که نرخ بیکاری در این کشور برای افراد ۱۶ ساله و بالاتر در سهماهه منتهی به ژوئن ۲۰۲۶ به ۴ ٫ ۹ درصد رسید که بالاتر از پیشبینی ۴ ٫ ۸ درصدی بازار بود.
به گزارش تسنیم، به گفته این اداره، نرخ بیکاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۰ ٫ ۲ درصد افزایش یافته، اما در مقایسه با سهماهه قبل ۰ ٫ ۱ واحد درصد کاهش داشته است.
نرخ اشتغال افراد ۱۶ تا ۶۴ ساله در انگلیس ۷۵ ٫ ۱ درصد برآورد شد که نسبت به سال گذشته ۰ ٫ ۲ درصد کاهش، اما در مقایسه با سهماهه قبل ۰ ٫ ۱ درصد افزایش داشت.
نرخ غیرفعال بودن اقتصادی این گروه سنی ۲۰ ٫ ۹ درصد بود که هم نسبت به مدت مشابه سال گذشته و هم نسبت به سهماهه قبل تقریباً بدون تغییر ماند.
برآوردها نشان میدهد تعداد کارکنان حقوقبگیر در این کشور طی ماههای آوریل تا ژوئن ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۶ هزار نفر و در مقایسه با سهماهه قبل ۳۷ هزار نفر کاهش یافته است.
برآوردهای اولیه برای ژوئیه ۲۰۲۶ نیز نشان داد تعداد کارکنان حقوقبگیر نسبت به سال قبل ۹۴ هزار نفر کاهش یافته، در حالی که در مقایسه با ماه قبل تقریبا بدون تغییر و ۳۰ ٫ ۳ میلیون نفر بوده است.
تعداد افرادی که برای دریافت مزایای بیکاری درخواست دادهاند نیز در ژوئیه ۲۰۲۶ هم در مقایسه ماهانه و هم سالانه کاهش یافت و به ۱ ٫ ۶۶۵ میلیون نفر رسید.
تعداد فرصتهای شغلی در این کشور طی ماههای مه تا ژوئیه ۲۰۲۶ نسبت به دوره فوریه تا آوریل ۶ هزار مورد کاهش یافت و به ۷۰۷ هزار فرصت رسید.
بر اساس این گزارش، شرکتهای کوچک در انگلیس به دلیل افزایش هزینه نیروی کار، روند استخدام خود را کاهش دادهاند.
رشد سالانه متوسط دستمزدهای عادی به ۳ ٫ ۵ درصد رسید، در حالی که رشد کل دستمزدها با احتساب پاداشها در ماههای آوریل تا ژوئن ۲۰۲۶، ۴ ٫ ۱ درصد بود.
رشد دستمزدهای عادی در بخش دولتی به ۶ ٫ ۱ درصد رسید، در حالی که این رقم در بخش خصوصی ۲ ٫ ۸ درصد بود.