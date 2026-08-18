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تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۸:۵۵
اقتصاد » اخبار کلی

وام مسکن زوجین در تهران ۲ میلیاردتومان شد/ارقام جدید وام جعاله و ودیعه

2 بانک مرکزی سقف وام مسکن زوجین را در تهران به ۲ میلیارد تومان و وام ودیعه را به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش داد.

جوان آنلاین: هیات عالی بانک مرکزی با افزایش سقف تسهیلات پرداختی از محل اوراق گواهی حق تقدم برای ساخت و خرید واحد مسکونی، ودیعه و جعاله موافقت کرد.

به گزارش تسنیم، برهمین اساس و با موافقت هیات عالی بانک مرکزی در راستای حمایت از متقاضیان تسهیلات مسکن، تقویت عرضه و تقاضای بخش مسکن و افزایش قدرت خرید و حمایت از مستاجران با افزایش سقف تسهیلات پرداختی از محل اوراق گواهی حق تقدم برای ساخت و خرید واحد مسکونی، ودیعه و جعاله، به شرح زیر است: 

۱) تسهیلات خرید و ساخت مسکن

مناطق     مبلغ تسهیلات خرید و ساخت (انفرادی)     مبلغ تسهیلات خرید و ساخت (زوجین)
تهران     ۱۰ میلیارد ریال     ۲۰ میلیارد ریال
مراکز استان و شهر‌های بیش ۲۰۰ هزار نفر جمعیت     ۸ میلیارد ریال     ۱۶ میلیارد ریال
سایر مناطق     ۶ میلیارد ریال     ۱۲ میلیارد ریال

 
۲) تسهیلات جعاله مسکن

سقف تسهیلات تعمیر (جعاله) واحد مسکونی از محل اوراق گواهی حق تقدم از ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال به ۴ میلیارد ریال افزایش یابد.

۳) تسهیلات ودیعه مسکن

سقف تسهیلات ودیعه مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم از ۳ میلیارد ریال به ۴ میلیارد ریال در شهر تهران، از ۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال به ۳ میلیارد ریال در مراکز استان‌ها و شهر‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به ۲ میلیارد ریال در سایر مناطق افزایش یابد.

برچسب ها: وام مسکن ، زوجین ، تهران
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