وام مسکن زوجین در تهران ۲ میلیاردتومان شد/ارقام جدید وام جعاله و ودیعه

جوان آنلاین: هیات عالی بانک مرکزی با افزایش سقف تسهیلات پرداختی از محل اوراق گواهی حق تقدم برای ساخت و خرید واحد مسکونی، ودیعه و جعاله موافقت کرد.
به گزارش تسنیم، برهمین اساس و با موافقت هیات عالی بانک مرکزی در راستای حمایت از متقاضیان تسهیلات مسکن، تقویت عرضه و تقاضای بخش مسکن و افزایش قدرت خرید و حمایت از مستاجران با افزایش سقف تسهیلات پرداختی از محل اوراق گواهی حق تقدم برای ساخت و خرید واحد مسکونی، ودیعه و جعاله، به شرح زیر است:
۱) تسهیلات خرید و ساخت مسکن
مناطق مبلغ تسهیلات خرید و ساخت (انفرادی) مبلغ تسهیلات خرید و ساخت (زوجین)
تهران ۱۰ میلیارد ریال ۲۰ میلیارد ریال
مراکز استان و شهرهای بیش ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۸ میلیارد ریال ۱۶ میلیارد ریال
سایر مناطق ۶ میلیارد ریال ۱۲ میلیارد ریال
۲) تسهیلات جعاله مسکن
سقف تسهیلات تعمیر (جعاله) واحد مسکونی از محل اوراق گواهی حق تقدم از ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال به ۴ میلیارد ریال افزایش یابد.
۳) تسهیلات ودیعه مسکن
سقف تسهیلات ودیعه مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم از ۳ میلیارد ریال به ۴ میلیارد ریال در شهر تهران، از ۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال به ۳ میلیارد ریال در مراکز استانها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به ۲ میلیارد ریال در سایر مناطق افزایش یابد.