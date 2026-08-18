حملات رژیم صهیونیستی به مناطقی در جنوب لبنان

رژیم صهیونیستی در ادامه نقض توافق آتش بس و جنایات خود، به مناطقی از جنوب لبنان حملات هوایی و توپخانه ای انجام داد.

جوان آنلاین: ارتش رژیم صهیونیستی دوشنبه شب و بامداد سه شنبه بصورت متناوب بلندی های «جبل الرفیع» در حومه نبطیه الفوقا را آماج حملات توپخانه ای خود قرار داد.

به گزارش ایرنا، خبرگزاری ملی لبنان در این باره گزارش داد که توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی بلندی های جبل الرفیع در اطراف نبطیه الفوقا را گلوله باران کرد.

شبکه تلویزیونی المنار لبنان نیز از حملات جنگنده های ارتش رژیم صهیونیستی به شهرک های «المنصوری» و «دیر سریان» در جنوب لبنان خبر داد.

این شبکه تلویزیونی همچنین گزارش داد که توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی منطقه «دوحه کفررمان» در جنوب لبنان را هدف قرار داد.

به گزارش ایرنا، رژیم صهیونیستی از دوم مارس، حمله گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرد که علاوه بر شهادت و زخمی‌شدن شماری از شهروندان لبنانی، بیش از یک میلیون نفر هم آواره شده‌اند و همچنان بخش‌هایی در جنوب این کشور در اشغال این رژیم است.

در همین حال، لبنان و رژیم صهیونیستی ماه گذشته با میانجی‌گری آمریکا «توافق چارچوب» امضا کردند؛ توافقی که هدف آن پایان دادن به جنگ میان رژیم اسرائیل و حزب‌الله عنوان شده است. این توافق پس از چند دور مذاکرات مستقیم میان دو طرف در واشنگتن حاصل شد.

در عین حال، این توافق با انتقاداتی نیز روبه‌رو شده است. منتقدان به ابهام در وضعیت حقوقی توافق و نبود جدول زمانی مشخص برای خروج نیروهای صهیونیست اشاره می‌کنند.